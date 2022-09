PALPA FICTION! – UNA SEDICENNE INGLESE VIENE PALPEGGIATA A BORDO DI UN AUTOBUS DA UN UOMO E LO FA ARRESTARE: LA RAGAZZA ERA IN VACANZA CON LA FAMIGLIA E SU UN BUS DELLA LINEA 64 SI È RITROVATA DAVANTI IL MOLESTATORE, CHE L’HA TOCCATA NELLE PARTI INTIME. L’HA DENUNCIATO ALLA POLIZIA E SI È SCOPERTO CHE LO STESSO ACCUSATO AVEVA…

Romina Marceca per www.repubblica.it

palpeggiamento seno 1

A 16 anni fa arrestare il suo violentatore che, dopo averla palpeggiata, aveva derubato anche un turista. È una storia che arriva dalle notti di fine estate, con la capitale piena di turisti.

Una ragazzina inglese ha riconosciuto e fatto arrestare l'uomo che l'aveva palpeggjata a bordo di un autobus e la polizia scopre che lo stesso accusato aveva compiuto anche una rapina vicino la stazione Termini.

AUTOBUS 64 ROMA

Tutto ha inizio intorno all'una di venerdì 2 settembre. La sedicenne era sull'autobus insieme alla famiglia. In vacanza a Roma per vedere le meraviglie della capitale. Ma di fronte a lei, sulla linea 64 (che dallla stazione, passando per via Nazionale e largo Argentina, conduce a San Pietro), si è ritrovata un uomo che ha iniziato a infastidirla. E quando lei si è alzata dal suo posto per raggiungere i genitori e i fratelli, lui l'ha palpeggiata nelle parti intime.

palpeggiatore palpeggiatore palpeggiare palpeggiamento sedere