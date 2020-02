LA PANDEMIA STIMOLA L’IMPRENDITORIA – IN BRIANZA C’È UN’AZIENDA A GESTIONE FAMILIARE CHE HA AVUTO FIUTO E A FINE GENNAIO HA INIZIATO A PRODURRE MASCHERINE MONOUSO: SI CHIAMA “MONTRASIO” ED ESISTEVA GIÀ COME AZIENDA TESSILE. POI IN TRE SETTIMANE I TITOLARI L’HANNO RICONVERTITA, ADESSO PRODUCE UN MILIONE DI MASCHERINE AL GIORNO E ARRIVANO ORDINI DA TUTTO IL MONDO – VIDEO

Rosella Redaelli per www.corriere.it

emma e luca montrasio

«Montrasio Italia Benvenuti. Per informazioni sulle mascherine premere 1». Il centralino dell’azienda con sede ad Aicurzio, nella Brianza vimercatese non ha tregua. Chiamano dall’Italia, dall’Europa, da Israele. Tutti vogliono la mascherina antibatterica «Made in Brianza». Luca Montrasio, titolare con la sorella Emma dell’azienda di famiglia, nata nel 1946 con il nonno Cesare e la nonna Maria come azienda tessile, proseguita con il papà Michele ed evoluta negli anni Novanta nella lavorazione del tessuto non tessuto nel campo della pulizia domestica, professionale e medicale, ha intuito che, di fronte all’emergenza del Coronavirus, non si poteva più dipendere dalla Cina per un prodotto che sta andando a ruba.

montrasio mascherina l'unico originale

«A fine gennaio la situazione era già seria — spiega Luca Montrasio — la Cina è rimasta l’unico produttore su grandi volumi e on line si trovano mascherine a dieci volte il prezzo di costo. Ho riunito il mio team di ricerca e sviluppo e abbiamo cercato di capire come potevamo mettere a disposizione le nostre competenze e il nostro spirito di innovazione per creare un prodotto tutto italiano, in grado di superare i test per la certificazione antibatterica».

montrasio produzione mascherina monouso

attilio fontana si mette la mascherina

In tre settimane, a tempo di record, l’azienda di famiglia è stata stravolta. Nei 22 mila metri quadri della sede di via Cascina Restelli sono stati adattati i macchinari esistenti, sono state create sei linee di produzione che diventeranno nove da settimana prossima. I sessanta dipendenti lavorano su due turni che durano dalle 7 del mattino alle 7 di sera per produrre un milione di mascherine al giorno. «Stiamo valutando di assumere altro personale perché non possiamo trascurare la nostra produzione tradizionale che resta il nostro core business. Questa settimana abbiamo iniziato le prime consegne di mascherine — spiega il titolare — cerchiamo di accontentare tutti. Stiamo consegnando alla grande distribuzione, discount, alle farmacie e parafarmacie, alle case di riposo. Diamo priorità assoluta all’Italia».

persone con la mascherina in piazza san pietro

montrasio mascherina l'unico originale 3

La mascherina con il marchio «L’unico Originale» ha superato i test di un laboratorio esterno e si è dimostrata efficace a filtrare fino al 98 per cento dei batteri: «Come sappiamo dalle autorità medico-scientifiche le mascherine da sole non possono isolare il virus —prosegue Montrasio — ma, se correttamente utilizzate, costituiscono una barriera efficace per limitarne la diffusione» (qui la guida del Corriere alle mascherine più efficaci).

montrasio mascherina l'unico originale 2

Prima di arrivare al prototipo, in azienda il team di ricerca e sviluppo ha analizzato i prodotti già presenti sul mercato, fino ad arrivare al prodotto finale: «Abbiamo pensato ad una mascherina più grande del 50 per cento rispetto a quelle chirurgiche, a doppio strato di tessuto non tessuto più spesso, perfettamente aderente al viso e facile da indossare senza lacci ed elastici tramite due aperture all’altezza delle orecchie». Sono già in vendita nei supermercati e si trovano negli scaffali in taglia unica, in confezioni da 6, 14, 30 e 50 pezzi, ovviamente monouso.

turista con la mascherina a san pietro

«Noi in azienda la indossiamo tutti — conclude il titolare — è una forma di protezione che penso possa essere utile per chi si trova costretto a viaggiare sui mezzi pubblici a trenta centimetri dal naso del proprio vicino, a chi fa professioni a stretto contatto con le persone. Rispetto a quella verde chirurgica la nostra spaventa meno e può essere indossata con maggior disinvoltura. Penso proprio che ne invierò una scatola anche al governatore Fontana che ho visto alle prese con i lacci della sua mascherina».

