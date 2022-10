PARIGI DEI MISTERI! IL CADAVERE DI UNA RAGAZZINA DI 12 ANNI TROVATO IN UNA VALIGIA NEL 19ESIMO ARRONDISSEMENT - LA FAMIGLIA AVEVA DENUNCIATO LA SCOMPARSA DELLA RAGAZZINA NON VEDENDOLA TORNARE A CASA DOPO LA SCUOLA: NELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SI VEDEVA LA DODICENNE ENTRARE NELL’ATRIO DEL SUO PALAZZO VENERDÌ POMERIGGIO, SENZA MAI ARRIVARE PERÒ NELL’APPARTAMENTO IN CUI VIVEVA…

Da fanpage.it

Il corpo senza vita di una ragazzina di dodici anni è stato trovato venerdì sera in una valigia nel 19esimo arrondissement a Parigi. Da qualche ora erano in corso le ricerche della ragazza: i suoi familiari, infatti, ne avevano denunciato la scomparsa non vedendola tornare a casa dopo la scuola.

Il cadavere è stato nascosto nel palazzo in cui la giovanissima viveva con i familiari. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, quattro persone sono state arrestate sabato mattina dopo il ritrovamento della studentessa ed è stata aperta un'indagine per omicidio di un minore di 15 anni. Non è chiaro in questa fase quale ruolo potrebbero aver avuto nella terribile vicenda.

La scomparsa della dodicenne era stata denunciata alla polizia nella stessa giornata di venerdì. Suo padre, secondo la ricostruzione di queste ore, preoccupato di non vederla tornare da scuola, aveva avvertito la moglie che si era recata in questura per denunciarne la scomparsa.

Secondo la ricostruzione del quotidiano francese, la giovane vittima si era allontanata da casa intorno alle 15 di venerdì. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero poi immortalato la giovane rientrare nell’atrio del suo palazzo nel pomeriggio, ma lei non è mai tornata nell’appartamento della famiglia. Non si sa cosa sia accaduto tra quell’ora e le 23 di ieri sera, quando il corpo senza vita dell’adolescente è stato ritrovato.

Secondo alcune informazioni riportate dai media, una telecamera avrebbe anche ripreso una donna che la sera trascinava a fatica un baule davanti al palazzo parigino, ma su questo non ci sono ancora conferme da parte delle autorità.