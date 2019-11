PATTI SMITH MEMORIES - LLOYD ZIFF FIRMA UN OMAGGIO A PATTI SMITH E ROBERT MAPPLETHORPE : IN UN NUOVO LIBRO DI IMMAGINI D’ARCHIVIO SI RACCONTA IL LEGAME PROFONDO E INTIMO TRA I DUE ARTISTI NEGLI ANNI SESSANTA – UN VIAGGIO ATTRAVERSO “DESIRE”, IL PRIMO SERVIZIO CHE LA CANTANTE E IL FOTOGRAFO HANNO REALIZZATO INSIEME: I DUE SONO STATI IMMORTALATI NELLA LORO HALL STREET SPACE A BROOKLYN E… - VIDEO

Da "www.mffashion.com"

patti smith e robert mapplethorpe 3

Lloyd Ziff firma un omaggio a Patti Smith e Robert Mapplethorpe. Desire, un nuovo libro di immagini d’archivio che racconta il legame profondo e intimo tra i due artisti durante un decennio ambiguo e culturalmente provocatorio, gli anni Sessanta (edizioni Njg studio).

L'opera si presenta come una raccolta formata da due serie che sono state pubblicate per la prima volta a New York nel 1968 e nel 1969. Oggi ritorna per celebrare i 50 anni di queste immagini che descrivono alla perfezione l’eterna giovinezza e la ribellione romantica.

patti smith e robert mapplethorpe 2

Desire è stato il primo servizio che la cantante e il fotografo hanno realizzato insieme. I due sono stati immortalati nella loro Hall street space a Brooklyn e nel piccolo appartamento di Ziff, nel cuore del Greenwich village. Il libro presenta 65 opere inedite che raccontano e mostrano la vita di queste due figure iconiche intervallata a scorci di strada della Big apple, fogli di contatto originali e le note personali del fotografo.

patti smith 1

«Sono passati più di 50 anni da quando mi è capitato di vedere Robert e Patti attraversare la strada a Brooklyn», ha raccontato Ziff. «Le fotografie che abbiamo scattato allora sono documenti di un particolare momento storico. Sono anche diventati documenti della vita di due dei più importanti artisti americani quando erano molto giovani e ambiziosi».

robert mapplethorpe 2

Nelle fotografie documentaristiche Smith e Mapplethorpe non appaiono come icone della musica o dell'arte, piuttosto come qualcosa di più reale. Lloyd Ziff è riuscito a catturare la spontaneità della cantante mentre ride, contempla, si inginocchia e prega. Robert esplora e dirige, accovacciato, con le braccia spalancate, urlando direttamente nell'obiettivo della macchina fotografica.

Desire è una pubblicazione in edizione limitata di sole 600 copie, 100 libri strictly limited edition firmati e numerati da Ziff, con una limited edition con stampa C-Type, e 500 volumi limited edition, sempre firmati e numerati da Lloyd Ziff.

patti smith e robert mapplethorpe 1 patti smith 3 patti smith 2 patti smith patti smith PATTI SMITH patti smith patti smith al chelsea hotel patti smith springsteen foto di patti smith di guido harari PATTI SMITH PATTI SMITH PATTI SMITH DYLAN PATTI SMITH PATTI SMITH MARITO FRED PATTI SMITH PATTI SMITH SCALA patti smith PATTI SMITH 3 PATTI SMITH HORSES patti smith 1 Patti Smith tra le fiamme lou reed patti smith patti smith lou reed patti smith patti smith group patti smith 2 LESTER BANGS PATTI SMITH E LOU REED robert mapplethorpe 1