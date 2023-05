29 mag 2023 11:20

A PECHINO NON BASTA LA TERRA: ORA SI PAPPA LO SPAZIO – LA CINA DOMANI INVIERÀ IN ORBITA IL PRIMO ASTRONAUTA CIVILE, SULLA NAVICELLA SHENZHOU-16 – INSIEME A DUE MILITARI, CI SARÀ GUI HAICHAO, PROFESSORE UNIVERSITARIO DI AERONAUTICA CHE, UNA VOLTA A BORDO DELLA STAZIONE ORBITANTE TIANGONG, CONDURRÀ “ESPERIMENTI E RICERCHE SCIENTIFICHE” – È IL NUOVO PASSO NEL “SOGNO SPAZIALE” PORTATO AVANTI DA XI JINPING PER BATTERE LA CONCORRENZA AMERICANA