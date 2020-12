PENSATE CHE SOLO LE CORNA POSSANO METTERE A RISCHIO IL VOSTRO RAPPORTO? POVERI ILLUSI! – CI SONO UNA SERIE DI EVENTI CAPACI DI FAR ESPLODERE LE COPPIE ANCHE PIÙ CONSOLIDATE: NATALE, CAPODANNO E COMPLEANNI IMPORTANTI POSSONO FAR SCRICCHIOLARE LA RELAZIONE SOTTO IL PESO DI BILANCI IMPIETOSI. PERSINO SPOSARSI O LA NASCITA DI UN FIGLIO POSSONO RIVELARSI FATALI…

Se chiedete a una coppia cosa potrebbe mettere a rischio la loro relazione vi dirà, quasi sicuramente, un tradimento. Tracey Cox ci rivela quali sono i quattro momenti che possono far vacillare la coppia.

Giorni significativi, come il Natale

San Valentino, Natale, Capodanno, anniversari, costringono la gente a fare dei bilanci, facendoli riflettere su cosa abbiamo e cosa vogliamo. Alcune persone fanno spesso queste valutazioni, ma molte viaggiano con il pilota automatico. È soprattutto per queste coppie che le date significative sono come un campanello d'allarme: se si è felici, bene. Se non lo si è, ci si inizia a chiedere se non è arrivato il momento di cambiare.

Compleanni importanti

Anche compiere 20, 30, 40, 50 anni, è un momento di introspezione che ci fa fare dei bilanci.

Abbiamo tutti un progetto di vita, cose che vogliamo fare entro una certa età, anche se non ci atteniamo religiosamente a un programma. Il matrimonio e i figli sono di gran lunga i due obiettivi a scadenza per gli uomini e anche per le donne.

Molto dipende anche da quello che accade intorno a noi: il matrimonio o la gravidanza di un’amica può influire su quello che percepiamo di avere bisogno.

Trasferirsi, sposarsi, avere un bambino

Li percepiamo tutti e tre come dei momenti felici, ma sono rare le coppie che attraversano questi momenti senza discussioni orribili e dubbi improvvisi.

C'è un enorme periodo di adattamento quando si decide di dividere gli spazi con un’altra persona. Così come può essere uno shock se il partner cambia personalità dall'oggi al domani dopo il matrimonio perché ha un’idea preconcetta di come muta il rapporto. Per non parlare dell’arrivo di un bambino: notti insonni, sentirsi messi da parte per il piccolo, soldi che non bastano mai, nuove responsabilità. Siete ancora sicuri siano delle tappe romantiche?

Eventi che cambiano la vita

Quando le circostanze della vita cambiano radicalmente - uno di voi ha un nuovo lavoro o viene licenziato, i figli lasciano casa, andate in pensione, qualcuno vicino a voi muore, perdete il lavoro - la prospettiva sulla vostra relazione cambia. Se sei triste per la perdita di un genitore, per esempio, è il momento in cui noterai quanto sia poco affettuoso e indifferente il tuo partner. Così come ci si può sentire privati dei propri spazi se il partner va in pensione.

Il pensiero di Natale e Capodanno ti crea ansia? Confortati sapendo che le coppie con legami affettivi profondi hanno buone capacità di risolvere i problemi e i momenti difficili.

