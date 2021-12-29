vaccino anti coronavirus di moderna
PFIZER E MODERNA PRONTE ENTRO LA PRIMAVERA PER IL NUOVO VACCINO CONTRO LA VARIANTE OMICRON (MA ANCORA NON SI SA SE QUESTO VACCINO SARA' NECESSARIO) - AL MOMENTO, GLI STUDI CONDOTTI SULLA DOSE BOOSTER MOSTRANO UN AUMENTO DEI LIVELLI DI ANTICORPI DI 25 VOLTE RISPETTO A QUELLI INDIVIDUATI TRE SETTIMANE DOPO LA SECONDA DOSE - MA IN ISRAELE I DATI SEGNALEREBBERO UN DECLINO GIA' A TRE MESI DALLA TERZA DOSE...-
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DRAGHI? UNA MONTATURA! – A 86 ANNI, DEL VECCHIO SCENDE IN CAMPO: ‘’È IL MOMENTO PER CAMBIARE L’ITALIA CON SCELTE RIVOLUZIONARIE” - IL FONDATORE DI LUXOTTICA, CHE DETIENE IL 6,5% DI GENERALI, IL 19,4% DI MEDIOBANCA E IL 2% DI UNICREDIT, SENTE SU DI SÉ LA RESPONSABILITÀ DI SVOLGERE UN RUOLO IN PRIMA PERSONA: “TUTTE LE FORZE POSITIVE DEL PAESE DEVONO CONTRIBUIRE A COSTRUIRE QUESTO NUOVO MONDO, RINUNCIANDO A COMODE RENDITE DI POSIZIONE”. CAPITO NAGEL?
CAFONALINO - BRINDISI E DJ SET PATINATI CON CHANTAL SCIUTO, YVONNE SCIÒ E PIA RUSPOLI IN VIA CONDOTTI A ROMA NELLE STANZE DELLA BOUTIQUE DI SALVATORE FERRAGAMO - A BERE GIN FIZZ E CHAMPAGNE MARISELA FEDERICI, PROTAGONISTA DELLA RIVISTA "ETERNAL CITY", MARIA ROSARIA OMAGGIO, L'ARTISTA FABIO FERRONE VIOLA, LA GIORNALISTA TV MARIA LEITNER, L'ATTORE PASQUALE GRECO, IL FASHIONISTA MASSIMO YUAN E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
COME DISTINGUERE LA VARIANTE OMICRON DA UN SEMPLICE RAFFREDDORE? – GLI STUDI PRELIMINARI DIMOSTREREBBERO CHE L’89% DEI SOGGETTI CONTAGIATI DALLA NUOVA VARIANTE HA RIPORTATO SINTOMI COMUNI: TOSSE, MAL DI GOLA, FEBBRE. SOPRATTUTTO NEI VACCINATI, PUÒ ESSERE DIFFICILE DISTINGUERE UNA FORMA LIEVE DI COVID DALL’INFLUENZA O UN RAFFREDDORE – IL PROFESSOR TIM SPECTOR DEL KING’S COLLEGE DI LONDRA: “I SINTOMI PRINCIPALI DEL COVID NON SONO PIÙ TOSSE, FEBBRE O LA PERDITA DI GUSTO E OLFATTO. NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI…”