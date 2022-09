PIAZZA NAVONA COME OSTIA – L'ALTRA NOTTE DUE RAGAZZI SI SONO SPOGLIATI, RIMANENDO IN BOXER, E SI SONO FATTI UN BAGNO NELLA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI DI BERNINI A ROMA – UNO SI IMMERGE CON TUTTA LA TESTA SOTT’ACQUA, UN ALTRO IMPROVVISA QUALCHE BRACCIATA – UNA SPAZZINA DELL’AMA LI VEDE E LI INVITA A USCIRE. A QUEL PUNTI I DUE… – VIDEO

Maria Rosa Pavia per www.corriere.it

bagno in boxer nella fontana a piazza navona

La fontana dei Quattro Fiumi in piazza Navona torna a essere presa di mira dai vandali. Dopo la doccetta di una coppia a luglio, ecco altri due sirenetti di città che ai tuffi sulle coste laziali preferiscono un bagno nella fontana progettata da Gian Lorenzo Bernini. Come tanti altri quest’estate, con la disinvoltura di chi è certo di farla franca, due ragazzi si spogliano serenamente rimanendo in boxer.

Uno si immerge con tutta la testa sott’acqua, un altro improvvisa qualche bracciata . Un’addetta delle pulizie dell’Ama, che sta spazzando intorno alla vasca, li indica col braccio e li invita a uscire. I due, allora, scavalcano il bordo e tornano in strada. La scena infastidisce anche i numerosi passanti, tra cui la ragazza che ha deciso di immortalarla e condividerla sulla pagina Instagram «Welcome to favelas».

bagno in boxer nella fontana a piazza navona 2

Indignati i commenti degli internauti, uno chiama in causa addirittura la giustizia divina con un «Che Dio vi convochi» tra il serio e il faceto. Un commentatore richiama, invece, interventi più terreni: «Fino a quando non la pagheranno amaramente, non finirà mai». E uno invece, osserva scherzosamente: «Sullo sfondo mancano i cinghialotti».

bagno in boxer nella fontana a piazza navona 4 bagno in boxer nella fontana a piazza navona 3 FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA la fontana dei quattro fiumi in piazza navona