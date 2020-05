PICCOLA KATY, GRANDI TETTE – KATY PERRY, INCINTA DI ORLANDO BLOOM, SI MOSTRA COME MAMMA L’HA FATTA NELL’ULTIMO VIDEO “DAISIES”: LA CANTANTE, IMMERSA NEL VERDE, VAGA NELLA NATURA FINO A RAGGIUNGRE UN PICCOLO LAGHETTO DOVE DECIDE DI DENUDARSI PER MOSTRARE IL PANCIONE E NON SOLO – CON UNA MANO COPRE IL SENO, MA… - VIDEO

Da "tg24.sky.it"

katy perry 20

Dal 15 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali Daisies, il nuovo singolo di Katy Perry, una celebrazione della resistenza dello spirito umano di fronte al cinismo e alle avversità, un richiamo a rimanere fedeli alla rotta che si è prefissata, indipendentemente da ciò che gli altri possono pensare.

Il video ufficiale è stato girato dalla regista Liza Voloshin in uno scenario naturale mozzafiato, rispettando le regole della distanza per la sicurezza sociale.

katy perry 10

"Daisies" è stato prodotto da The Monsters & Strangerz (Zedd, Halsey, Maroon 5). Katy ha scritto la canzone con Jon Bellion, Jacob Kasher Hindlin, Michael Pollack, Jordan K. Johnson e Stefan Johnson dei The Monsters. Il singolo è tratto dal nuovo album di Katy Perry, suo quinto album in studio, previsto per il prossimo 14 agosto.

katy perry 8

Il giorno stesso dell’uscita del singolo, alle 19.00 ora italiana, Katy si esibirà dal vivo da casa e risponderà alle domande dei fan per la serie di spettacoli dal vivo di Amazon Music su Amazon.com. Katy si unisce ad Amazon Music a sostegno del MusiCares COVID-19 Relief Fund. Inoltre, utilizzando tecnologie all'avanguardia, Katy presenterà "Daisies" nella finale di "American Idol" (domenica 17 maggio).

Dal 2008, primo anno di Katy Perry alla Capitol Records con “One of the Boys”, la cantante inglese ha raggiunto un totale di 40 miliardi di stream, con più di 45 milioni di album venduti (fisico + digitale).

katy perry 12

Oltre ad essere una delle artiste musicali più famose di tutti i tempi, Katy è un’attiva sostenitrice di molte operazioni filantropiche. Nel 2013 è stata nominata UNICEF Goodwill Ambassador come risultato del suo impegno per migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo. Katy ha usato la sua voce per sostenere la missione dell'UNICEF di garantire il diritto di ogni bambino alla salute, all'istruzione, all'uguaglianza e alla protezione. Nel 2016 ha ricevuto il premio umanitario Audrey Hepburn.

katy perry 13 katy perry 9 katy perry 17 katy perry 14 katy perry 4 katy perry 15 katy perry 16

katy perry 11 katy perry 5 katy perry 18 katy perry 7 katy perry 1 katy perry 6