PIPPITEL! – SU RAI1 LA PARTITA DI UNDER 21 ITALIA-FRANCIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.1% DI SHARE E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI – LA REPLICA DI “ZELIG” FA IL 14.8% - DISASTRO SU RAI3 PER IL DOCUMENTARIO “PRIMA DELLA MESSA – BERNSTEIN A CARACALLA” CHE RACIMOLA L’1.2% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” VOLA AL 9.7%. DOPPIATO LO SPECIALE DI “PIAZZAPULITA” SU LA7 CHE SI FERMA AL 4.3% - “PAPERISSIMA SPRINT” (16.6%), DAMILANO (6.9%), GENTILI (4.8%), GRUBER (6.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

italia francia under 21

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, giovedì 22 giugno 2023, vedono dominare il calcio Under 21. La partita valevole per i Campionati Europei disputata tra Francia e Italia ha conquistato su Rai1 una media di 3.206.000 spettatori (19.1%), battendo la replica di Zelig su Canale5, che con i suoi 1.878.000 affezionati (14.8%) se la cava comunque meglio di molte prime visioni.

VANESSA INCONTRADA CLAUDIO BISIO - ZELIG

Disastro su Rai3 per il documentario Prima della messa – Bernstein a Caracalla che ha segnato solo 188.000 spettatori con uno share del 1.2%, mentre per l'approfondimento, Paolo del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 vola con 1.099.000 spettatori e il 9.7% di share. Doppiato lo Speciale Piazza Pulita – I Fuorilegge con Corrado Formigli su La7, che ha raccolto 694.000 spettatori con uno share del 4.3%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Francia-Italia Under 21 (Rai1) - 3.206.000

Zelig (Canale5) - 1.878.000

Chicago Fire (Italia1) - 1.162.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 1.099.000

L'amore a domicilio (Rai2) - 822.000

Speciale Piazza Pulita (La7) - 694.000

Sei Giorni Sette Notti (Nove) - 428.000

Lea - Un nuovo giorno (Rai Premium) - 355.000

Poseidon (Iris) - 351.000

Flipped - Primo Amore (La5) - 343.000

The Crew - Mission Impossible (Tv8) - 318.000

Hawaii Five 0 (Rai4) - 282.000

Asher (20) - 274.000

Prima della messa - Speciale Bernstein a Caracalla (Rai3) - 188.000

italia francia under 21

In access prime time, su Canale 5, Paperissima Sprint segna 2.845.000 spettatori con il 16.6%, mentre per l'approfondimento Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 6.9%, Veronica Gentili con Controcorrente Estate su Su Rete4 il 3.9% e il 4.8%, Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 il 6.5%, Tg2 Post il 5.5%.

In fascia preserale su Rai1 va molto bene Marco Liorni con Reazione a Catena, che porta a casa un ottimo 26.4% di share, distaccando di ben nove punti percentuali Caduta Libera con Gerry Scotti su Canale5, fermo al 17.3%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

dritto e rovescio

Prima Serata

Rai1: Calcio - Europei Under 21 Francia-Italia 3.206.000 (19.1%). Canale5: Zelig 1.878.000 (14.8%). Rai2: L’Amore a Domicilio 822.000 (5.2%). Italia1: Chicago Fire 1.162.000 (7.3%). Rai3: Prima della messa – Bernstein a Caracalla 188.000 (1.2%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.099.000 (9.7%). La7: Speciale Piazza Pulita – I Fuorilegge 694.000 (4.3%). Tv8: The Crew – Missione impossibile 318.000 (2.1%). Nove: Sei Giorni Sette Notti 428.000 (2.9%). Rai4: Hawaii Five O 282.000 (1.9%). Rai Premium: Lea – Un Nuovo Giorno 355.000 (2.3%). 20: Asher 274.000 (1.8%). Iris: Poseidon 351.000 (2.2%). La5: Flipped Il Primo Amore 343.000 (2.1%).

Access Prime Time

italia francia under 21

Canale5: Paperissima Sprint 2.845.000 (16.6%). Rai2: TG2 Post 945.000 (5.5%). Italia1: NCIS 1.228.000 (7.2%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.169.000 (6.9%), Un Posto al Sole 1.378.000 (8.1%). Rete4: Controcorrente 648.000 (3.9%), nella prima parte, 825.000 (4.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.113.000 (6.5%). Tv8: 4 Hotel 408.000 (2.5%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 237.000 (1.4%). Iris: Walker Texas Ranger 330.000 (2%).Real Time: Casa a Prima Vista392.000 (2.3%).

Preserale

zelig 5

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.251.000 (23.6%), Reazione a Catena 3.237.000 (26.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida1.335.000 (14.9%), Caduta Libera 2.033.000 (17.3%). Rai2: Hawaii Five O 456.000 (4.1%), NCIS 637.000 (4.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 314.000 (3.1%). CSI 485.000 (3.5%). Rai3: Tgr 1.834.000 (14%), Blob748.000 (5.2%), Via dei Matti N 0704.000 (4.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 661.000 (4.4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 99.000 (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 121.000 (1.1%). Tv8: 4 Ristoranti 273.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash 331.000 (2.6%).

Seconda Serata

italia francia under 21

Rai1: Porta a Porta 501.000 (9%). Canale5: TG5 Notte 517.000 (12.1%). Rai2: Shake 404.000 (3.6%, nel primo episodio, 306.000 (3.4%) nel secondo, 175.000 (2.6%) nel terzo, 134.000 (2.7%) nel quarto. Rai3: 100 Opere Tornano a Casa 217.000 (2.3%), Tg3 Linea Notte 252.000 (4.3%). Italia1: Chicago Med 587.000 (6.9%). Rete4: Sequestro di Persona 136.000 (4.7%). La7: Gorky Park 153.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 289.000 (12.1%), Tg1 Ore 7.00 392.000 (12.1%), TgUnoMattina 697.000 (16.9%), Tg1 Ore 8.00 863.000 (20.3%), Uno Mattina Estate 759.000 (18%). Canale5: Prima Pagina Tg5 524.000 (19%), Tg5 Mattina 967.000 (22.8%), Mattino Cinque News 831.000 (20.7%) nella prima parte, 861.000 (23.5%) nella seconda. Rai2: Gli Italians 50.000 (1.4%), Radio 2 Social Club 218.000 (5.5%). Italia1: Chicago Fire 161.000 (4.1%), CSI: NY 109.000 (2.7%).

piazzapulita

Rai3: Buongiorno Italia 409.000 (12.8%), Tgr Buongiorno Regione 562.000 (13.9%), Agorà presentazione (311.000 – 7.3%), Agorà 211.000 (5.2%), Agorà Extra 120.000 (3.1%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 124.000 (3.4%). Rete4: Un Detective in Corsia 76.000 (2.1%). La7: Omnibus (News) 84.000 (2.6%), Omnibus (Dibattito) 136.000 (3.3%), Coffee Break 124.000 (3.3%).

Mezzogiorno

zelig 4

Rai1: Camper in Viaggio 1.019.000 (13.9%), Camper 1.429.000 (14.4%). Canale5: Forum 1.414.000 (21.3%). Rai2: Un’ Estate ad Anversa 397.000 (5.7%). Italia1: CSI: NY 181.000 (3%), Sport Mediaset 705.000 (6.2%), Extra 500.000 (4.3%). Rai3: Doc Martin 221.000 (4.4%), Tg3 Ore 12.00 808.000 (11.1%), Quante Storie 522.000 (5.1%), Passato e Presente 385.000 (3.3%). Rete4: Carabinieri 106.000 (2.3%), Il Segreto 175.000 (1.9%), La Signora in Giallo 609.000 (5.4%). La7: L’Aria che Tira Estate 248.000 (4.6%), L’Aria che Tira (Oggi) 315.000 (3.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.934.000 (16.6%), Oggi è un Altro Giorno 1.250.000 (11.3%), presentazione 1.264.000 (14.2%), Sei Sorelle 863.000 (12.3%), Tg1 1.092.000 (15.5%), La Vita in Diretta 1.938.000 (24.5%), presentazione: 1.538.000 (21.8%). Canale5: Beautiful 2.625.000 (22.6%), Terra Amara 2.604.000 (24%), La Promessa 1.969.000 (21.7%), Un Altro Domani 1.008.000 (14%), Tata Giramondo: Missione Italia 915.000 (12.2%).

zelig 3

Rai2: Ore 14 793.000 (7.8%), Squadra Speciale Cobra 11 471.000 (6.3%) nel primo episodio, 532.000 (7.6%) nel secondo. Italia1: I Simpson 499.000 (4.3%) nel primo episodio, 522.000 (4.9%) nel secondo, I Griffin 381.000 (3.9%), American Dad 262.000 (3.1%), Magnum PI 226.000 (3.1%) nel primo episodio, 194.000 (2.8%) nel secondo, Person of Interest 214.000 (2.8%). Rai3: Tgr 1.756.000 (15.4%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 255.000 (3.3%), Geo Magazine 699.000 (8.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 633.000 (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 443.000 (6.1%). La7: Tagadà (presentazione) 299.000 (2.8%), Tagadà 298.000 (3.8%), Focus 215.000 (3.1%), C’era una volta il Novecento 124.000 (1.6%). Tv8: Aria di Primavera 254.000 (3.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.643.000 (22.8%)

20.00 - 3.391.000 (22.9%)

TG2

13.00 - 1.442.000 (13.2%)

20.30 - 1.403.000 (8.4%)

TG3

14.25 - 1.295.000 (12.1%)

19.00 - 1.422.000 (13.1%)

TG4

11.55 - 298.000 (4.3%)

18.55 - 466.000 (4.2%)

TG5

13.00 - 2.739.000 (24.8%)

20.00 - 3.331.000 (21.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.019.000 (11.2%)

18.30 - 431.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 473.000 (4.1%)

20.00 - 916.000 (6.1%)