A TUTTO TESTOSTERONE – MELANIA RIZZOLI: IL CALO DELL'ORMONE MASCHILE PER ECCELLENZA È SEMPRE PIÙ DIFFUSO E ANTICIPATO A PARTIRE DAI 40 ANNI. QUASI 2 MILIONI DI ITALIANI IN QUESTA ETÀ HANNO UN DEFICIT DI TESTOSTERONE, AI QUALI SI AGGIUNGE UN MILIONE DI OVER 60 – UN PROBLEMA? SÌ, E NON TANTO O NON SOLO PER LA LIBIDO E PER IL SESSO…