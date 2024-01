PORCELLINI, VOLETE SAPERE QUALI SONO LE MIGLIORI PROSTITUTE D'ITALIA? ECCO LA CLASSIFICA BY ESCORT ADVISOR - AL PRIMO POSTO, NELLA CATEGORIA "DONNA", C'È BIANCA TOP, DI ORIGINI MOLDAVE CHE GIOISCE: "È UN PREMIO PER L'IMPEGNO" - LA MEDAGLIA D'ORO NELLA CATEGORIA "TRANS" SE LA AGGIUDICA LUCY, ORIGINI VENEZUELANE - LE PROVINCE PIÙ MIGNOTTARE? RIMINI, CAGLIARI E PESCARA - IL PREMIO A GIUSEPPE CRUCIANI E ALL'AVVOCATO GIULIA CRIVELLINI

Comunicato stampa “Escort Advisor”

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la Classifica delle Top Escort 2023. In un video evento ricco di curiosità e ospiti speciali (online su Escort Advisor, accesso senza registrazione), il cabarettista e conduttore Beppe Braida e la showgirl e voce radiofonica Barbara Morris, svelano le migliori escort d’Italia, scelte dagli italiani in base alle 142.718 recensioni ricevute solo nel 2023.

La Classifica è realizzata tenendo conto delle recensioni degli incontri degli utenti avvenuti nel 2023. Vengono presi in considerazione il numero e il punteggio delle recensioni ricevute dalle escort e il grado di affidabilità dei recensori stessi. Le escort sono così premiate direttamente dai loro visitatori attraverso il racconto delle loro esperienze.

La prima classificata nella categoria escort donna è Bianca Top di origini moldave: Non me lo aspettavo e sono felicissima. È un premio per l’impegno che metto ogni giorno per presentarmi al meglio. Professionalità è avere attenzione nei confronti dei clienti: già quando parliamo al telefono mi piace metterli a loro agio per capire cosa preferiscono. Mi piace trovare sintonia con loro e farli stare bene. Per questo curo molto il mio fisico e il posto dove ricevo. Sono attenta alla mia immagine: è importante mostrarmi al meglio. Non solo in foto, ma anche di persona. Voglio sempre lasciare un bel ricordo ai miei clienti.

La prima classificata nella categoria escort trans invece è Lucy di origini venezuelane: Sono molto emozionata, questo è un riconoscimento che premia lo sforzo nella mia professione. Amo l’Italia e tutti gli italiani e sono contenta che le recensioni che mi hanno scritto, mi abbiano portata al top. È un piacere sapere che sto facendo bene il mio lavoro. Ci metto molto impegno e passione. Lo vivo come normale, non mi interessa quello che dicono alcuni. La mia famiglia non mi ha mai giudicato per le mie scelte e mi supporta sempre, questo mi dà molta sicurezza.

Ogni anno stiliamo la Classifica delle migliori escort d’Italia attraverso le recensioni degli utenti per sottolineare l’impegno, professionalità e dedizione che hanno in questo lavoro – commenta Mike Morra, fondatore e Ceo di Escort Advisor - le escort sanno essere delle vere e proprie imprenditrici che curano il loro profilo pubblicitario, perché si vogliono identificare come professioniste, come confermano le recensioni che ricevono.

La Classifica riserva sorprese e nelle top 10 per categoria risultano esserci rappresentanti da tutto lo Stivale. Una curiosità è legata alla mobilità delle escort. Infatti, molte di loro sono spesso “in tour”, così da non avere una vera e propria città stanziale. Le professioniste si spostano soprattutto seguendo stagionalità o i grandi eventi. Ciò rende l’indice di gradimento dei loro clienti non solo locale, ma addirittura nazionale perché ricevono recensioni da tutta Italia. Nota bene: le città indicate su Escort Advisor sono quelle dichiarate al momento dalle ragazze.

I premi speciali In occasione del 10° anniversario della nascita di Escort Advisor, sono stati consegnati anche dei premi speciali a personalità che si sono distinte nella comunicazione e riconoscimento del settore, partendo da questa frase di Mike Morra, CEO di Escort Advisor: Nel momento in cui pensi che questo settore abbia diritto di stare alla luce del sole come tutti gli altri, è naturale essere il faro che lo illumina e lo rende più trasparente, questa prospettiva lo fa diventare per noi non solo un business ma una rivoluzione culturale.

Uno al giornalista Giuseppe Cruciani che commenta: Il lavoro delle escort è un lavoro come un altro. Escort Advisor ha fatto un lavoro straordinario: grazie alla trasparenza dei giudizi, anche severi, nei confronti di chi fa questo mestiere, aiuta le stesse operatrici del settore anche a essere un po’ più protette. Raccontare questo mondo non è una cosa strana: è come fare una grande indagine sociologica.

Il secondo all’avvocata Giulia Crivellini, che aggiunge: Credo che questo premio parli della necessità di oggi di riconoscere il lavoro sessuale come autonoma e legittima professione a tutti gli effetti, con tutte le garanzie e le tutele. Credo che questo riconoscimento debba andare a tutte le persone che in questi anni hanno lottato e che ancora lottano per far valere i propri diritti in Italia. Come nasce Escort Advisor Nel dicembre 2013 Mike Morra, imprenditore milanese, attualmente CEO di Escort Advisor, ascolta un monologo di Luciana Littizzetto in TV da cui emerge che, secondo i dati di Google, gli italiani sono i primi fruitori in Europa di siti adult.

Da questa scoperta nasce un’intuizione che fino a quel momento non era stata ancora sviluppata: aprire un portale per permettere agli utenti di condividere le proprie esperienze, positive o negative, sugli incontri con le escort. L’8 febbraio 2014 viene messa online una prima versione del portale. Da quel giorno le recensioni raccolte sono 698.877, mentre i numeri di escort recensiti 91.327.

Report Escort Advisor 2023 Escort Advisor ha registrato una media di 5 milioni di utenti unici mensili e 183.456 nuovi utenti registrati solo nel 2023. Oltre a questo, le visualizzazioni di profili di escort sono state 439.063.961, il +20% rispetto al 2022). Le visite in generale al sito sono aumentate del 21% per un totale di 114.343.278. Le recensioni ricevute solo lo scorso anno sono state 142.718. Analizzando i dati di Escort Advisor, emerge che le province con il maggior numero di utenti in proporzione al numero di abitanti sono: Rimini (60%), Cagliari (58%) e Pescara (53%).

Un dato particolare, se consideriamo che sono località turistiche: una maggiore percentuale di ricerca, influenzata probabilmente anche dai non residenti in villeggiatura. Per quanto riguarda le province con la maggior presenza di escort rispetto al numero di abitanti troviamo in testa: Olbia-Tempio, Rimini e Imperia. Può sorprendere, ma la maggior parte delle professioniste non ha una città fissa in cui esercita, ma si sposta in tutta Italia, organizzando dei veri e propri tour. Escort Advisor conferma questa tendenza in due modi.

Il primo attraverso i profili delle escort iscritte, che organizzano dei veri e propri tour anche di settimane. Il secondo con l’indicizzazione dei numeri di telefono pubblicati sui principali siti di settore. In entrambi i casi gli spostamenti sono confermati dalle recensioni degli utenti che indicano la località dove è avvenuto l’incontro. Le province da cui sono state scritte il maggior numero di recensioni, calcolando sempre il numero di abitanti, sono: Cagliari, Rimini, Oristano.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle quasi 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha più di 5 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.

