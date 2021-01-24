alexis tae rocco siffredi janice griffith martina smeraldi rocco siffredi rocco siffredi nacho vidal rocco siffredi 1 rocco siffredi angela white i am angela rocco siffredi
PORNO-FLASH! ROCCO SIFFREDI VINCE DUE OSCAR DEL PORNO 2021! A LUI LA STATUETTA PER LA MIGLIOR SCENA ANALE, MA SOPRATTUTTO, ROCCONE NOSTRO E' OSCAR COME MIGLIOR PORNOSTAR STRANIERO!-
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LA GUERRA DEL BISCIONE - VINCENT BOLLORÉ HA MESSO UN PIEDE NEL GRUPPO SPAGNOLO PRISA. CONTROLLA FRA GLI ALTRI IL QUOTIDIANO EL PAIS, LA RADIO CADENA SUR E IL GRUPPO EDITORIALE SANTILLANA (HA ANCHE IL 20% DELLA HOLDING FRANCESE DI LE MONDE). IN ITALIA, INVECE, LE COSE NON SI SBLOCCANO. IN TIM (23,9%), VIVENDI HA DECISO DI CONTRIBUIRE A COSTRUIRE LA LISTA DEL CDA. COL BISCIONE, PERÒ, È STALLO. NESSUN ACCORDO È IN VISTA. ANZI…
“ZAPATA, HO FATTO PIÙ GOL IO CHE TU PARTITE NELLA TUA CARRIERA" - IBRAHIMOVIC AL VELENO SULL’ATTACCANTE DELL’ATALANTA CHE AVEVA PROVOCATO IL MILANISTA NEL CORSO DELL'ULTIMO CHECK-VAR DELLA PARTITA, CON UN POSSIBILE RIGORE PER IL DIAVOLO – “NON POTETE CHIUDERE UNA PARTITA SENZA RIGORI", AVEVA DETTO IL COLOMBIANO, "VOLETE IL TREDICESIMO?"
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
VI SCAPPA SPESSO LA PIPÌ? SE VI STATE CHIEDENDO SE SVEGLIARSI DI NOTTE O FARE PIPÌ OTTO VOLTE AL GIORNO SIA NORMALE, DATE UN’OCCHIATA AI MOTIVI CHE POSSONO SPINGERCI AD APRIRE LA PATTA COSÌ SPESSO: OLTRE ALL’ASSUNZIONE DI FARMACI, RICORDATE CHE IL FREDDO STIMOLA O POTRESTE AVERE UNA VESCICA PICCOLA O IPERATTIVA – ANCHE BERE POCA ACQUA PORTA ALLA SENSAZIONE DI DOVER URINARE PIÙ SPESSO – OCCHIO AI SEGNALI: QUANDO CI DOBBIAMO PREOCCUPARE…