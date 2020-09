26 set 2020 15:53

POSSIBILE CHE ANCORA NON SI SAPPIA COME SONO MORTI GIOELE E VIVIANA? - IL VIDEO-MESSAGGIO DEL PADRE: ''VI PREGO NON SPEGNETE I RIFLETTOI SU CARONIA. ANCORA OGGI NON SO COSA SIA SUCCESSO, IN SOGNO MIA MOGLIE E MIO FIGLI MI CHIEDONO AIUTO, MI CHIEDONO GIUSTIZIA'' - GIÀ LE RICERCHE FURONO IMBARAZZANTI, CON I CORPI IN UN FAZZOLETTO DI TERRA SCOPERTI SOLO DOPO MOLTI GIORNI. ORA LE INDAGINI SONO ANCORA PIÙ INCONCLUDENTI…