POSTA! - CARO DAGO, COM'ERA QUELLA PROMESSA DI BIDEN? "UNIRÒ GLI AMERICANI". CE L'HA FATTA: SONO TUTTI CONTRO DI LUI! – “SLEEPY JOE”. VUOLE SEGUIRE ALLA LETTERA L'ULTIMATUM DEI TALEBANI DI RITIRARSI DALL'AFGHANISTAN ENTRO IL 31 AGOSTO. BENISSIMO. E MI RACCOMANDO, NIENTE JEANS! ALTRIMENTI OLTRE ALL'ULTIMATUM SI BECCA PURE LE FRUSTATE…

joe biden

Lettera 1

Caro Dago, com'era quella promessa di Joe Biden? "Unirò gli americani". Ce l'ha fatta: sono tutti contro di lui!

John Doe Junior

Lettera 2

Non si puo’ dire che i barbari della sharia in Afganistan non stiano a passo coi tempi. Usano con nonchalance i social network, fanno la prima conferenza stampa talebana ripresa in diretta mondiale. Il suggello finale ça va sans dire, o meglio il colmo, sarebbe vederli seduti al tavolo del consiglio di sicurezza delle nazioni unite dell’ONU.

Impeto Grif

caos all aeroporto di kabul

Lettera 3

Caro Dago, Onu: "Esecuzioni sommarie di civili e soldati afghani". Bene, quindi non hanno toccato le donne. Non è quello che si voleva?

Theo

Lettera 4

Caro Dago, il ministro Guerini: "Evacuati 3.741 afghani". Ah! E meno male che ieri avevano detto che sarebbero stati 2.500... Da noi le bugie hanno i giorni corti e la fila dei profughi interminabilmente lunga.

lorenzo guerini

Antonello Risorta

Lettera 5

Caro Dago, Afghanistan, Di Maio: "Quando Usa lasceranno Kabul andremo via anche noi". E per andare al bagno? Va anche a rimorchio degli americani o decide in autonomia?

Piero Nuzzo

Lettera 6

joe biden 3

Caro Dago, Afghanistan, ha fatto bene il Washington Post a scrivere nei giorni scorsi che "gli Stati Uniti devono resistere alla tentazione di sparare prima e fare domande dopo". Devono sparare prima e accertarsi che poi nessuno possa più rispondere.

Come a Hiroshima e Nagasaki: 76 anni di grande amicizia coi giapponesi. La guerra "buonista", stando attenti ai danni collaterali, finisce sempre come in Vietnam, Iraq e Afghanistan. Con un flop.

L.Abrami

Lettera 7

Caro Dago, Joe Biden vuole seguire alla lettera l'ultimatum dei talebani di ritirarsi dall'Afghanistan entro il 31 agosto. Benissimo. E mi raccomando, niente jeans! Altrimenti oltre all'ultimatum si becca pure le frustate.

william burns 1

Marino Pascolo

Lettera 8

Caro Dago, dopo gli sbarchi dei migranti su tutte le coste italiane, i writer da tutta Europa per dipingere treni, bus e metro italiani, i rave organizzati dove pare per quanti giorni si vuole, arrivano i turisti che si calano le braghe sulle scalinate delle nostre cattedrali per fotografarsi il culo nudo. Siamo un Paese da operetta.

il ministro lorenzo guerini a camp arena

E.Moro

Lettera 9

Caro Dago, Green pass al lavoro, in un'azienda a Longiano (FC) tampone obbligatorio ogni 72 ore addebitato in busta paga. Si potrebbe anche essere d'accordo: se uno rifiuta di vaccinarsi... Ma chi non ha vigilato e ha lasciato che il virus si diffondesse in tutto il Paese, come e quanto è stato sanzionato? Perché o vengono puniti tutti o non viene punito nessuno.

R.P.M.

talebani bloccano l ingresso all aeroporto di kabul 2

Lettera 10

Caro Dago,

un bravo a Franceschini che nonostante le numerose indebite pressioni ha nominato sopraintendente dell’Archivio Centrale dello Stato una persona scelta sulla base delle proprie competenze in materia.

Evidentemente Franceschini conosce ed applica l’artico 3 della nostra costituzione secondo il quale “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

mario draghi alla commemorazione del terromoto di amatrice 2

Articolo che è sicuramente ignorato da chi non voleva che tale nomina fosse effettuata.

Pietro Volpi

Lettera 11

Caro Dago, terremoto di Amatrice, cinque anni fa il sisma che uccise 299 persone. Zero case ricostruite. Gli amatriciani non si facciano strane idee. Prima gli afghani e gli africani! E poi se resterà qualcosa, vedremo...

Camillo Geronimus

Lettera 12

william burns

Caro Dago, dopo il caso Afghanistan e la ripresa della pandemia, gradimento in picchiata per Joe Biden. Sciopero delle Poste?

Greg

Lettera 13

Caro Dagos, Tomaso Montanari non perde occasione per dimostrare di essere un'autorità mondiale induscussa in una materia su cui è abilitato a tenere lezioni: il fanatismo ideologico più belluino.

Ora, è l'autore di una scoperta che gli varrà l'Ignobel 2012: "apologia di Rauti", di cui ha isolato il virus, del ceppo "fascisti a prescindere." Si dimette, dunque, per suggerire di dimissionare il reprobo.

Finché esisterà il fascismo altrui come mezzo per stroncare carriere politiche e professionali nell'ambito in cui Montanari si muove fra poltrone da cui sceglie lui se dimettersi e chi fare dimettere, comminare morte civile, impedire un dibattito politico e civile serio e davvero civile, andremo avanti così: cioè, da nessuna parte.

l'arrivo del ministro guerini a herat

Punto di partenza e d'arrivo da qui all'immobilità per cattedre e poltrone in cui sono assisi i puri che epurano: e se non posson farlo con gli altri, si epurano da soli perché l'istinto animale è più forte di loro.

Raider

Lettera 14

Caro Dago,

Non capisco gli indecisi del vaccino. Il Covid, a chi lo ha avuto, lascia effetti collaterali a lungo termine e gli effetti futuri sono ancora sconosciuti. Il vaccino ha degli effetti collaterali immediati su alcuni, ma quelli futuri sono sconosciuti.

terremoto amatrice 1

In entrambe i casi gli effetti collaterali a lungo termine restano un mistero, a questo punto, non è meglio l'incognita degli effetti collaterali futuri causati dal vaccino piuttosto che quelli causati da un virus malefico?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 15

Strategie vincenti!

Per cercare di diminuire l’attenzione sul caso del povero Durigon, si accendono i riflettori sul caso del povero Fontana. A breve seguirà qualche altro intellettuale di “Padania libera” che cercherà di attirare le attenzioni dei media con qualche altra corbelleria.

talebani in afghanistan

Giuseppe Tub

Lettera 16

Caro Dago, tra le priorità di Conte c'è quella di trovare una sede per il M5S. Qualcuno lo avverta che già esiste ed è operativa da qualche anno, si trova nella redazione del "Fatto" dove viene decisa la linea dei grillini, scelti i candidati, additati e ripresi i non allineati alla ortodossia travagliesca...Grillo compreso!

FB

Lettera 17

xi jinping tibet

Caro Dago, G20, Cina valuta presenza virtuale, a rischio il summit con Biden. Sembra una barzelletta, ma Xi Jinping ha paura che gli altri gli attacchino il Covid. L'«untore» che teme di trovarsi davanti qualche appestato.

Benlil Marduk

Lettera 18

Caro Dago, 641 metri quadrati su una proprietà di quasi dodici ettari, con sette camere da letto, otto bagni, piscina, camino esterno, vista sull’oceano, soffitti a volta e due ali esterne per gli ospiti. È la descrizione della villa da 11,75 milioni di dollari degli Obama a Martha's Vineyard. Sarebbe bizzarro se l'ex presidente e consorte non ospitassero qualche famiglia afghana in fuga dai talebani. Oltre a parlare di accoglienza, inclusione, solidarietà ed empatia poi bisogna anche mettere in pratica.

Giacomo Francescatti

i soldi dei talebani

Lettera 19

Caro Dago, migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa, oltre 500 arrivi in 24 ore. Scafisti e Ong hanno visto che siamo pronti ad accogliere a braccia aperte migliaia e migliaia di afghani e giustamente hanno pensato che allora c'è spazio anche per gli africani. Come dargli torto?

Bug

Lettera 20

Caro Dago, Afghanistan, Onu: "Diritti delle donne sono linea rossa fondamentale". Anche per far parte delle Nazioni Unite?

Leo Eredi

Lettera 21

lampedusa migranti 2

Caro Dago,

La risata del vicepresidente degli USA é la rappresentazione plastica dell'idealista progressista e urlatore di slogan che, una volta arrivato all'odiato potere, non riesce neanche a disegnare un O col bicchiere. Proprio come un cinque stelle o un Mattia Santori qualunque.

Una risata la seppellirà?

Saluti

lampedusa migranti 7

Roberto

Lettera 22

Caro Dago, l'immunologo Francesco Le Foche: "Più di chiunque altro, sono stati i giovani ad aver interpretato in maniera corretta lo spirito di questa lotta al Coronavirus. Il vaccino è sinonimo di libertà, loro lo hanno capito". È sempre stato così. I giovani sono quelli che interpretano meglio le idee degli adulti. Basta pensare alle Brigate Rosse...

A.Reale

Lettera 23

Dago,

giuseppe conte al meeting di rimini

da povero italiano non soffro tanto per le insulse uscite dell’avvocato di Padre-Pio-ma-non-mio, quanto per il fatto che vi sia la solita allegra brigata che non trovi di meglio da fare che commentarle.

Mikkke

Lettera 24

Caro Dago,

La Raggi pensa alle biciclette da passeggiata domenicale per i vigili, Gualtieri agli sportelli dedicati alla comunità LGBT, Calenda al museo unico sulla storia di Roma e Michetti, se fosse possibile, farebbe risuscitare Giulio Cesare per comandare Roma.

Tutti argomenti di estrema importanza, utili specialmente per i cittadini che risiedono a Tor Pignattara, sulla Tiburtina, o sulla Prenestina.

IL DIALOGO DI CONTE CON I TALEBANI - BY OSHO

Un caro saluto,

Mary

Lettera 25

Caro Dago, Joe Biden, gradimento in calo dopo il caso Afghanistan e la ripresa della pandemia. Ora che sta dimostrando di essere il fedele ritratto che di lui facevano tutti gli avversari durante i dibattiti delle primarie, un incapace, i Dem possono ringraziare Barack Obama che lo ha imposto come candidato ufficiale.

Axel

Lettera 26

Dago, ho letto la storia dei quasi 30 mila euro trovati da operai nella cuccia del cane della Cirinnà in quel di Capalbio ed è palese il perché siano stati nascosti lì quei soldi dagli spacciatori: sapevano che dei radical chic non glieli avrebbero mai potuti fregare.

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

Anzi, se c'è una cosa strana, è che abbiano chiamato i Carabinieri: i vecchi radical chic di un tempo non lo avrebbero mai fatto, avrebbero loro stessi cercato personalmente l'extracomunitario spacciatore proprietario di quel denaro.

Lo avrebbero cercato, gli avrebbero ridato i soldi e gli avrebbero pure fatto da garanti per fargli ottenere il ricongiungimento famigliare. Lo so: non esistono più nemmeno i radical chic duri e puri di una volta e pensare nemmeno Cirinnà e marito siano tali, beh a me rende molto triste.....

Ciao Dago.

PS Speriamo che i nordafricani spacciatori possessori di quel denaro siano nel posto dove meritano di stare: in galera!

Francesco Polidori

Pfizer

Lettera 27

Caro Dago, dopo l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) è arrivata la piena approvazione da parte della statunitense Food and Drug Adminstration (Fda) per il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech dai 16 anni in su. Un fatto molto importante. Speriamo solo che l'autorizzazione sia arrivata sulla base di criteri oggettivi e non per gli enormi interessi economici che girano attorno a quello che sembra essere l'«affare del secolo».

Jonas Pardi

Lettera 28

Caro Dago,

VACCINO PFIZER 1

in questi il giorni il Fatto Quotidiano sta conducendo una campagna in difesa della famosa frase di Conte sulla necessità di avere un “dialogo serrato” con i Talebani ricordando, giustamente, che tanti altri leader politici auspicano tali contatti .

Quello che però il Fatto non dice è che la finalità del “dialogo serrato” auspicato da Conte, ed è qui che l’ex presidente del consiglio si distingue da tutti coloro che vorrebbero dialogare con i talebani, sarebbe quella di indurre i Talebani “ ad accettare condizioni e garanzie per la tutela della libertà e dei diritti delle popolazioni afgane”.

Le sembra che sia possibile far accettare ai Talebani le condizioni di libertà e di diritti indicati da Conte sulla base di un “dialogo serrato” ?

GIUSEPPE CONTE MEME

A me sembra che la frase di Conte si sia dimostrata al di fuori della realtà non per il fatto di voler instaurare un “dialogo serrato” con i talebani ma per l’idea che questo dialogo posso portare i Talebani ad accettare le condizioni che Conte vorrebbe loro imporre.

Mi sbaglio ?

Pietro Volpi