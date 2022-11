POSTA! – CARO DAGO, LEGGO CHE IL PD POTREBBE CAMBIARE NOME. VORREI PROPORRE “PDO”: PARTITO DELL’OBBLIGO. VISTO CHE SEMBRA ESSERE OBBLIGATORIO VOTARLO, CHE DEBBA VINCERE SEMPRE, CHE DEBBA GOVERNARE INDIPENDENTEMENTE DAI VOTI – MONDIALI DI CALCIO, I GIOCATORI DELL'IRAN NON CANTANO L'INNO. PAURA DI STONARE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Soumahoro sostiene che non sa nulla di quello che fanno moglie e suocera. Ma certo. È come se un medico dicesse di non sapere nulla dei problemi di salute della moglie.

Axel

Lettera 2

Caro Dago, Mondiali di calcio, i giocatori dell'Iran non cantano l'inno. Paura di stonare?

Nereo Villa

Lettera 3

Caro Dago, Mondiali Qatar 2022, giocatori che si inginocchiano, fasce arcobaleno... Ma che roba è? I giocatori pensino a giocare è i politici a fare politica. È mai possibile che la sinistra debba rompere le palle anche durante le manifestazioni sportive? Non si infila già ovunque sia possibile?

M.H.

Lettera 4

Ciao Dago,

in Cina un gregge ha girato a vuoto per 12 giorni in un recinto. poi hanno eletto un nuovo segretario.

GIORGIA MELONI ENRICO LETTA - MEME BY CARLI

rob

Lettera 5

Caro Dago leggo che il PD potrebbe pure cambiare nome. Vorrei proporre PDO: Partito Dell’Obbligo. Visto che sembra essere obbligatorio votarlo, che debba vincere sempre, che debba governare indipendentemente dai voti.

Amandolfo

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, Russia: "Non cerchiamo cambio di governo a Kiev". Biden già lo sa: vogliono rimettere Donald Trump alla Casa Bianca!

Nino Pecchiari

STEFANO BONACCINI

Lettera 7

Caro Dago,

la crisi del Pd non si risolve con questi candidati. I pelati come Bonaccini dovrebbero sapere, Berlusconi docet, che in politica i capelli sono essenziali, salvo qualche raro caso nella storia, Giulio Cesare, Mussolini, Craxi, che poi hanno fatto una brutta fine. Anche i tanti falsi giovani, più o meno racchi e sgradevoli non vano bene. Imparassero dal Movimento 5 stelle che si è messo a capo un ometto caruccetto che smuove gli ormoni delle elettrici in menopausa. Insomma trovassero un candidato/a bellino/a, perché la spiacevole bruttezza degli aspiranti segretari manifesta quella di un partito che non capisce che se parli solo di minoranze diventi minoranza.

Signoramia

Lettera 8

Caro Dago, Sicilia, un'insegnante riceve pensione e stipendio per 12 anni: danno erariale di 72 mila euro. E non poteva farsi dare anche il reddito di cittadinanza?

Arty

elly schlein bonaccini

Lettera 9

Caro Dago, togliere l'Iva del 4% da pane, latte e pasta è una presa per il culo. Quanto spenderà quotidianamente una famiglia per questi tre alimenti? Sei, sette euro? Risparmio mensile meno di 10 euro!

Ice Nine

Lettera 10

Caro Dago,

se la moglie e la suocera di Aboubakar Soumahoro avessero commesso irregolarità (eufemismo) in una qualunque altra attività imprenditoriale e lui non se ne fosse accorto ci sarebbe poco o nulla da eccepire. Ma che proprio lui non si sia accorto di quello che succedeva in casa sua fa quantomeno dubitare delle sue capacità di paladino dei diritti dei braccianti (soprattutto migranti), della lotta al caporalato e della lotta allo sfruttamento dei lavoratori nella filiera agricola. E, sinceramente, è difficile resistere alla tentazione di pensar male...

Gualtiero Bianco

Lettera 11

Caro Dago, amichevoli, Austria-Italia 2-0. Una sconfitta che aggiunta alle due mancate qualificazioni consecutive ai Mondiali di calcio, dà la misura della decadenza in tutti i settori - salvo qualche eccezione e qualche lasso di tempo - in cui è precipitata l'Italia dopo 11 anni quasi ininterrotti di Pd al governo. Per fortuna ce ne siamo liberati.

A.B.

Lettera 12

Caro Dago, strage in Colorado, Biden: "Non dobbiamo tollerare l'odio". Vero. Ma la comunità Lgbtqi+ dovrebbe iniziare ad interrogarsi sul perché in tutti i Paesi del mondo risulti così "divisiva" e di conseguenza venerata da alcuni e avversata da altri. Evidentemente gli appartenenti alla comunità hanno degli addetti al marketing che stanno lavorando malissimo seppur bene ammanigliati. Serve un cambio di strategia.

Fabrizio Mayer

infantino qatar

Lettera 13

Esimio Dago,

il presidente della Fifa Gianni Infantino guadagna un milione e quattrocentomila euro all'anno più benefit. Poco. Se il suo stipendio fosse proporzionale alle cazzate che dice, dovrebbe guadagnare molto, ma molto di più!

Bobo

Lettera 14

Caro Dago,

Berlusconi e Salvini è inutile che minacciano la Meloni di farla cadere, se lo facessero realmente gli elettori li manderebbero a spigar grano. Non credo che rientrare nell’oblio farebbe loro piacere.

Un lettore della Lega che fa il tifo per la Meloni.

Annibale Antonelli

aboubakar soumahoro 12

Lettera 15

Caro Dago, tale Soumahoro, eletto parlamentare con i voti della sinistra radicale, ha dichiarato "io sto con gli sfruttati", considerando che non si è accorto di quello che facevano moglie e suocera gli sfruttatori possono stare tranquilli (per correttezza aspettiamo la fine delle indagini per i giudizi definitivi).

PS una osservazione; la notizia delle indagini è emersa dopo le elezioni, prima sarebbe stato un colpo durissimo per i finti buonisti, giustizia ad orologeria!

FB

Lettera 16

Caro DagoDrago,

Un ex presidente di regione italiana, evidentemente con idee un po' confuse sull'anatomia,dichiara pubblicamente di aver avuto l'impressione che le pupille della Meloni potessero morderlo.

Riuscira' qualcuno a spararla piu' grossa?

Giovanna Maldasia

LUIGI DI MAIO E ENRICO LETTA

Lettera 17

Caro Dago, leggo che Di Maio dovrebbe ricevere l'incarico di rappresentante UE nel Golfo Persico. Delle due una o l'incarico è fuffa per dare una poltrona ai trombati, oppure Di Maio è il politico italiano più autorevole e capace degli ultimi 50 anni!

FB

Lettera 19

Caro Dago, Conte (M5s): «Smantellano il reddito di cittadinanza per colpire i più deboli». Possessori di Ferrari, di alberghi, carcerati, mafiosi, camorristi, stranieri venuti apposta per il sussidio, lavoratori in nero, fancazzisti professionali etc, etc...

Max A.

Lettera 20

Caro Dago,

come tuo affezionato lettore non posso non segnalare quanto scadente e ipocrita sia il pezzo di Patrizio Bati* per “la Stampa” (https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-2010-2018-sono-stato-almeno-venti-volte-cinesi-332788.htm).

martha castano torres

Esso contiene una serie colossale di inesattezze sul modo operanti delle escort, che fa supporre che la sua conclamata esperienza non sia tale: da quella che chiedono il nome (ma quando mai lo chiedono per telefono e/o una volta giunti li), o che cercano di tirare la telefonata in modo da capire chi sei (falsissimo...adesso più che mai che vengono usate app di messaggistica), fino a quella che alcune cercano di fare capire subito che sono in due, o (la migliore in assoluto) che alcuni clienti vanno agli appuntamenti con un flacono del loro usuale bagnoschiuma (ahaah...ma per favore).

Ci sarebbe solo da ridire se non fosse che la seconda parte questo pazzo è chiaramente offensivo nei confronti di tutta la categoria delle lavoratrici del sesso e soprattutto delle vittime.

IL CASO DEL SERIAL KILLER DI PRATI A ROMA

Vittime e colleghe di cui l'anonimo autore per 8 anni si è giovato - come molti fanno nel grigio giro del punterismo (questo è un termine da "puttaniere", non quel "stretta" che chissà da dove l'avrà preso) - per poi elevarsi a "moralizzatore" di costumi, scrivendo come fine del suo delirio una sorta di condanna di quel mondo che diverse volte gli ha offerto e dato piacere carnale (e probabilmente mentale), tirando pure in mezzo i tempi del mostro di Firenze (ma ci azzecca...sicuri che sia uno scrittore questo?).

Non una parola di pietà per le vittime (a parte l'ultima frase tanto falsamente atetica quanto stucchevole).

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 7

Invece di scrivere in modo sobrio un epitaffio per coloro che non ci sono più, reso più toccante magari proprio per il fatto che una delle sventurate vittime era persona da lui conosciuta, l'anonimo autore si lancia in una accozzaglia di sciocchezze e parole piene di ipocrisia: tutto molto triste e fastidioso.

Di tutte le occasioni perse quelle per tacere sono forse quelle peggiori e questo signore se ne è sicuramente lasciata sfuggire di mano una.

Con stima,

SR

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 6

rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 3 OMICIDIO DEL SERIAL KILLER DI PRATI rilievi della scientifica in via augusto riboty, dopo l omicidio delle due cinesi 2