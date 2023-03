POSTA! – CARO DAGO, E SE MESSINA DENARO AVESSE CERCATO IL 41BIS PER SCAPPARE DALLE TELEFONATE DEI CALL CENTER? – DATO CHE IL PD È SEMPRE STATO CONTRO IL PAGAMENTO IN CONTANTI, IMMAGINO CHE I 2 EURO VERSATI DAL MILIONE DI PERSONE SIA AVVENUTO TRAMITE POS CON REGOLARE RICEVUTA FISCALE – IL GOVERNO PREPARA UN DECRETO LEGGE SULL'EMERGENZA SICCITÀ, CHE PREVEDE UN COMMISSARIO AD HOC. UNO CAPACE DI STRIZZARE LE NUVOLE?

Riceviamo e pubblichiamo:

margherita cassano

Lettera 1

Caro Dago, Cassazione, il Csm nomina presidente Margherita Cassano: prima donna. E adesso ci si chiede: sarà per merito o perché è "di moda"?

Bug

Lettera 2

Caro Dago, di Bonaccini si potrà dire tutto tranne che non sa scegliere i collaboratori. Sostiene la Schlein e la nomina addirittura sua vice; la sardina (che si sente statista) Sartori nominato assessore e portato anche in gita premio a Dubai, dove il nostro eroe si è fatto fotografare davanti a supercar come un tamarro qualsiasi. Entrambi lo hanno ripagato schierandosi apertamente contro di lui. Che bell'ambiente il PD...

FB

matteo messina denaro 1

Lettera 3

Dagovski,

E se Messina Denaro avesse cercato il 41bis per scappare dalle telefonate dei call center?

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, la multigender Elly Schlein ce l'aspettiamo come una regina del trasformismo, una che "cambia sesso" a tutto quanto detto finora. Una leader arcobaleno che ne combina di tutti i colori.

Fritz

Lettera 5

Caro Dago, tweet di Elly Schlein nel 2013 contro Marco Travaglio: "Travaglio ha quel sorrisetto del caz*o che potrebbe avere solo uno stronzo". Spiace di non essere andato a votarla!!!

RPM

elly schlein tweet

Lettera 6

Buongiorno

Secondo me la Shlein assomiglia moltissimo all'ex calciatore di Inter e Napoli Salvatore Bagni.

Saluti

Lettera 7

Dago,

Continua lo stillicidio di 'rivelazioni' sull'affare juventus, certo molto da nascondere ce l'hanno, ma ha ragione Nordio che le fughe di notizie orientano l'opinione. In nome della liberta' di stampa si fanno pero' delle belle ingiustizie. E se alla fine del processo venissero assolti?

MP

funerali maurizio costanzo in tv 1

Lettera 8

“Maurizio Costanzo conduce dalla chiesa degli artisti di Piazza del Popolo l’ultimissima puntata del MCS”

Alberto Iavarone

Lettera 9

Dago Lux,

viste le geometrie dei brasiliani della Cremonese e le ottuse angolazioni dei qatarioti della Roma, vien da sussurrare che Ballardini, stipendio da pane e mortadella, ha dato una lezione di football a Mourinho, 7 milioni per perdere con la penultima in classifica.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago, la rivoluzione copernicana della politica, dove c'è chi sale e chi scende. Giorgia Meloni sale dal basso di una realtà popolare e popolana verso la politica mentre Elly Schlein scende in politica dall'alto del suo pedigree aristocratico. Un tempo i quartieri popolari di Roma erano prevalentemente roccaforti rosse mentre certi quartieri borghesi - oggi si direbbe ZTL - erano etichettati come neri. Sarà il segno il dei tempi?

Antonio Pochesci

marilyn manson

Lettera 11

Buongiorno,

nel sondaggio sulle somiglianze nessuno ha detto che la Schlein assomiglia a Marilyn Manson?

Lettera 12

Dato che il PD è sempre stato contro il pagamento in contanti immagino che i 2 euro versati dal milione di persone sia avvenuto tramite Pos con regolare ricevuta fiscale.

Un barista

ELLY SCHLEIN COME GRETA THUNBERG - MEME BY GNENTOLOGO

Lettera 13

Finalmente raggiunto l'equilibrio perfetto!

Una inadeguata al comando, una inadeguata alla opposizione.

Perfetto (ma non per l'Italia, noi compresi).

Giuseppe Tubi

Lettera 14

Caro Dago, il ministero dei Trasporti tedesco sarebbe intenzionato a inasprire l'ordinanza sulla sicurezza delle navi private, limitando così gran parte dei salvataggi di migranti nel Mediterraneo da parte di imbarcazioni delle Ong battenti bandiera tedesca. A sinistra preparino il Maalox: Piantedosi e il Governo Meloni stanno facendo scuola!

Oreste Grante

Lettera 15

Caro Dago, le sanzioni della guerra in Russia funzionano? Latte, assorbenti e altri beni un rincaro del 50%, l’inflazione al 12%. Noi invece le subiamo, carta igienica 1,89 quattro rotoli oggi 3,49, pasta 1kg. 1.19 oggi 2,49, riso 1kg. 1.89 oggi 3.59, sono prodotti dello stesso marchio, acquistati nello stesso supermercato prima e dopo le sanzioni russe. In quanto poi la sostituzione della Coca Cola con una brutta copia in Russia, nello stesso supermercato ci sono almeno altre tre Cola che è bene non comprare. Per ultimo la nostra inflazione è stata del 12,8%... la differenza da noi e la Russia?...

vignetta di osho sui ferragnez e i palloni-spia con vladimir putin e xi jinping

Bobilduro

Lettera 16

Caro Dago, Finlandia: via ai lavori per costruire un muro al confine con la Russia. La nuova DDR in versione comica. Cosa pensano di fermare? Le renne?

Ezra Martin

Lettera 17

Caro Dago, la Schlein non mi piace, ma ho molto apprezzato e avrò sempre nel cuore il suo bellissimo commento su Marco Travaglio. Commento che credo siano in molti a condividere.

Saluti.

Cips.

myrta merlino

Lettera 18

"L'aria che tira" sarebbe un programma interessante se non fosse per uno strano rumore che le nostre povere oriecchie debbano sorbirsi per via dei gargarismi vocali della sora Mirta ad ogni piè sospinto. Mentre parla sembra che risucchi fiumi di saliva e l'ossigeno a disposizione così da rischiare il soffocamento in qualsiasi momento santiddio!

Impeto Grif

Lettera 19

myrta merlino 2

Caro Dago,

La malavita romana in mano alle donne, loro sì che sanno cosa sono le quote rosa!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 20

Caro Dago, il Governo preparerà un decreto legge sull'emergenza siccità, che prevederà un commissario ad hoc. Uno capace di strizzare le nuvole?

tamara pisnoli FABRIZIO CORONA E TAMARA PISNOLI TAMARA PISNOLI A CASA DI ILARY BLASI CON TEO MAMMUCARI

Ferguson