POSTA – CARO DAGO, ILARIA SALIS A STRASBURGO SI SISTEMERÀ A MODO SUO? – OCCUPO ERGO SUM. ILARIA MI HA CONVINTO, PERCIÒ HO APPENA OCCUPATO LA VILLA DEL SIGNOR ROBERTO SALIS – CONTE: "MELONI SI BATTA PER NOMINE UE, MA NON SCELGA UN PARENTE". SOLO PERSONE PREPARATE TIPO TONINELLI?

sergio mattarella giorgia meloni

Lettera 1

Caro Dago, cosa aspetta Mattarella a sciogliere le Camere dopo il "risultato storico" della sinistra alle Comunali di domenica?

Camillo Geronimus

Lettera 2

Caro Dago, "No alla liberalizzazione della droga, serve solo a consumarne di più". Dopo la "frociaggine", nuovo schiaffo di Papa Francesco alla sinistra. Evocheranno anche per lui Piazzale Loreto?

Bug

Lettera 3

Drago Lumen,

Occupo ergo sum. Ilaria mi ha convinto, perciò ho appena occupato la villa del signor Roberto Salis.

Giancarlo Lehner

ILARIA SALIS - PRIMO GIORNO AL PARLAMENTO EUROPEO

Lettera 4

Caro Dago, l'olandese Rutte nominato Segretario generale della Nato. Povero Stoltemberg: liquidato con un rutto...

Theo

Lettera 5

Caro Dago

Leggo sul Corriere l’annuncio che a breve debutta la casa editrice Silvio Berlusconi Editore. Ma da libraio antiquario e anche il caro Mughini lo può confermare la casa editrice esiste già dal 1990 ed il primo titolo fu L’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam a cura di Domenico Magnino e con presentazione dello stesso Berlusconi. Poi va detto che gran cura nella casa editrice la mise Dell’Utri. Questo per onor di cronaca. Ovviamente i tempi sono sempre folli ma la natura della follia è mutata!

Simone Volpato

Libraio antiquario, Trieste

tweet sull intervista di marina berlusconi 1

Lettera 6

Caro Dago, Sanchez: "Domani intesa Ue che esclude l'estrema destra". Dalle urne francesi?

Mark Kogan

Lettera 7

Dago,

Un gesto di altruismo è costato la vita all'imprenditore giapponese ad Udine. Proveniente da una civiltà antica come la nostra è stato colpito da un pugno dei nuovi barbari che infestano le nostre città, una massa di giovinastri senza valori che vanno fermati con le buone o con le cattive. Urgono misure severe, non 'percorsi educativi' che già ci sono ed hanno portato a questo.

MP

Lettera 8

Caro Dago, ormai terminato il frastuono multi-elettorale con scappellamento supercazzolato di frotte di italici statisti, dovremmo tornare con i piedi per terra e occuparci, per esempio, del fenomeno persecutorio delle telefonate indesiderate: che ci espone ogni volta che prendiamo in mano il cellulare al vaffanculo automatico degli utenti esasperati, anche se noi non ci entriamo nulla.

Ho provato a interessare al problema un'associazione di consumatori, ma - non parlandosi di dolciumi - non ho avuto reazioni di sorta. Dal momento che mi risulta che dette associazioni sono finanziate dallo Stato con gli importi delle multe comminate dall'Antitrust per la "tutela" cui si dovrebbero dedicare, potrei sapere quanto queste riscuotono per non fare un cazzo di quello che servirebbe? Chissà se Report o la Gabanelli possono venire in nostro aiuto: meriterebbero ipso facto un monumento bronzeo in una grande città a loro scelta. Cincinnato 1945

Stefano Lorenzetto

Lettera 9

Buongiorno,

qualcuno faccia le pulci al pur ottimo Lorenzetto, spiegandogli che "neoEletta" va scritto con la "e" e che il termine "bagnasciuga", usato come sinonimo di battigia, è considerato errore da qualsivoglia dizionario.

Certo che questa mia non arriverà all'illustre, invio cordiali saluti.

Cristiano Espinosa

Lettera 10

Cari Dago – e Petronella,

di barzellette sugli italiani ne conosco una che mi raccontò un fraterno amico figlio della perfida Albione: “sapete perché l’Italia ha la forma di uno stivale? Perché tutta quella merda in una scarpa non c’entra!”

Alberto Iavarone

11 anna magnani e federico fellini sul set di roma 1971 ph barillari

Lettera 11

Caro Dago,

Roma, nel film di Fellini, ci viene raccontata come la città delle illusioni: la chiesa, il governo, il cinema e, aggiungiamo noi, gli eterni cantieri. Tra un giubileo e l'altro ogni tanto appare un camioncino con qualche comparsa che, dopo essersi guardata intorno, riparte immediatamente per presenziare un altro set.La regia di Gualtieri è impagabile ma il biglietto lo pagano i romani.

Signoramia

Lettera 12

Ilaria Salis a Strasburgo si sistemerà a modo suo?

Carlo A

ILARIA SALIS

Lettera 13

Caro Dago, il Consiglio regionale della Lombardia impegna il presidente Attilio Fontana a sollecitare Aler "ad avviare immediatamente le procedure legali" per il recupero del presunto credito vantato nei confronti di Ilaria Salis per occupazione abusiva di case popolari. In pratica vogliono mandarla a pagare: con la "p"...

Corda

Lettera 14

Caro Dago, Conte: "Meloni si batta per nomine Ue, ma non scelga un parente". Solo persone preparate tipo Raggi e Toninelli?

Gian Morassi

Lettera 15

ILARIA SALIS ARRIVA A CASA A MONZA

Caro Dago, Ue, Salis: "Spero Europarlamento respinga richiesta revoca immunità". Sarebbe una figuraccia incredibile. Perché la "maestrina" non è stata indagata mentre si trovava già in Parlamento. È stata candidata affinché potesse uscire dalla prigione. Vogliamo che in futuro le Europee diventino uno "svuota carceri"?

ilaria salis in tribunale 6 ILARIA SALIS A MONZA

Sandro Celi