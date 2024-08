PRATICHE OCCULTE E MAGIE: TUTTE LE MACUMBE DELLA "VEDOVA NERA DO BRASIL" - ADILMA PEREIRA CARNEIRO, IN CARCERE CON L’ACCUSA DI AVER FATTO UCCIDERE IL MARITO, FABIO RAVASIO, METTENDO IN SCENA UN INVESTIMENTO PIRATA A MILANO, ERA UN'ADEPTA DELLA RELIGIONE DEL "CANDOMBLÈ" - I COMPLICI, TRA CUI L'AMANTE, LE AVREBBERO OBBEDITO PER PAURA DEI RITI CON CUI "STREGAVA" GLI UOMINI - L'ARRESTO PER IL POSSESSO DI 12 CHILI DI COCAINA E LA MORTE DI DUE DEI SUOI PRECEDENTI MARITI: UNO FU ASSASSINATO IN BRASILE. L'ALTRO...

1. I RITUALI CON GLI SPIRITI, LA GUIDA SPIRITUALE: LA “MANTIDE DI PARABIAGO” ADILMA PEREIRA CARNEIRO ERA UNA SEGUACE DEL CANDOMBLÈ

Estratto dell'articolo di Orlando Mastrillo per www.repubblica.it

Più ci si addentra nella vita di Adilma Pereira Carneiro e più ci si inabissa verso un mondo oscuro e tenebroso. La 49enne brasiliana, in carcere da venerdì scorso con l’accusa di aver architettato e messo in atto l’omicidio del marito 52enne Fabio Ravasio insieme a cinque complici, sarebbe stata un’adepta della religione afrobrasiliana del Candomblè, un culto importato dall’Africa con l’arrivo dei primi schiavi. […]

A raccontarlo è lo stesso Massimo Ferretti, ultimo amante della “mantide di Parabiago” anche lui in carcere per aver preso parte al piano omicida. Secondo quanto riferito nell’ultimo interrogatorio Adilma era solita fare rituali e “ricevere in corpo gli spiriti”. […]

La conferma arriva da una fonte che ha voluto raccontare qualcosa della sua esperienza molto ravvicinata con la 49enne brasiliana e la sua numerosa famiglia: «Ho vissuto in Italia per alcuni mesi e ho seguito da vicino la famiglia. Adilma era solita portare famigliari e conoscenti dal Brasile per farsi aiutare nella gestione dei suoi numerosi figli. Non faceva mai un passo senza consultare il suo “pai de santo”, la sua guida spirituale che l'aiutava nei rituali per ottenere ciò che desiderava. Per lui e la sua famiglia, Adilma ha acquistato case, automobili e ha anche aperto un'attività per poter avere un sostegno economico. Ha pagato intere feste per il suo centro religioso. E di tanto in tanto portava la sua guida spirituale e suo marito in Italia, per svolgere dei rituali».

[…] Adilma, dunque, viene dipinta come una donna avida di denaro e di beni materiali che accumulava come gli amanti, i figli e gli animali che teneva ovunque. Ma a lasciare un’ombra in questa storia – conferma anche la nostra fonte – sono anche le morti dei due precedenti mariti di Adilma in circostanze mai chiarite: «Quando il figlio maschio più grande, Igor Benedito (uno degli arrestati, ndr), era ancora un bambino, suo padre fu assassinato in Brasile. Michele, il suo marito italiano e padre dei tre gemelli, morì giovane per un infarto, e la sua morte non fu mai indagata a fondo».

2. ADILMA LA 'MANTIDE DI PARABIAGO' ACCUSATA DELL'OMICIDIO DEL COMPAGNO: STREGAVA GLI UOMINI CON RITI MAGICI

Estratto dell'articolo di C.D. per www.today.it

La 'mantide di Parabiago', così è stata soprannominata Adilma Pereira Carneiro, la 49enne brasiliana accusata di aver ucciso il compagno Fabio Ravasio il 9 agosto scorso nel piccolo comune della città metropolitana di Milano. Fermate anche altre 5 persone tra parenti e amici.

Dalle indagini è emerso la che donna è una adepta del candomblé, una religione afrobrasiliana che consiste nel culto degli Orixa, che sono divinità, emanazioni del Dio unico, Olorun. E così tra riti magici, erbe mediche e pratiche occulte Adilma avrebbe architettato l’omicidio del compagno 52enne insieme a 5 complici. Ma attorno alla sua figura aleggia un’ombra inquietante visto che il padre del suo primo figlio è stato ucciso in Brasile e il primo marito è morto a 48 anni.

[…] IL FINTO INCIDENTE D’AUTO

Sembra che dietro al delitto ci sia un movente economico, un'assicurazione sulla vita di cui la donna potrebbe essere la beneficiaria oppure una ingente eredità da 3 miliardi di euro. […] I due non erano sposati, Adilma risulta ancora legalmente unita in matrimonio con Marcello Trifone, uno dei membri della banda che ha partecipato all’omicidio. Nel finto incidente in cui Favio Ravasio è morto mentre era in sella alla sua bici sarebbero coinvolti anche Massimo Ferretti, amante di Adilma e Fabio Lavezzo, genero della 49enne. Tra loro anche il figlio della donna, che avrebbe guidato la Opel che ha ucciso Ravasio e il giovane fidanzato 32enne della figlia di Adilma.

[…] Ha avuto dei grossi guai con la giustizia, come scrive Carmine Guarino su MilanoToday, per essere stata trovata in possesso di 12 chili di cocaina. […] A quanto pare sa come stregare gli uomini. Alcuni hanno deciso di collaborare all’omicidio forse spinti dalla paura per quei riti magici che la donna effettuava. L’amante Ferretti ha dichiarato agli inquirenti di credere "ai suoi riti magici e li temevo". In cambio la donna, che evidentemente riusciva ad avere un forte ascendente sulle persone, avrebbe promesso ai due "pali" un appartamento ciascuno in una vecchia cascina a Parabiago e agli altri una fetta dell’eredità.

