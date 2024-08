CHIARA FERRAGNI CI REGALA UN TOPLESS! - L'INFLUENCER SGUAINA LE TETTINE IN BARCA A MYKONOS, DOVE E' IN VACANZA CON LA FAMIGLIA

Estratto dell'articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

È la love story più chiacchierata dell’estate, il legame fra Chiara Ferragni e il ceo di Golden Goose, Silvio Campara, svelata da Dagospia, è un gioco di indizi sparsi che, messi insieme, permettono di comporre, oggi, un quadro preciso. Proviamo a tratteggiarlo, aggiungendo alcuni retroscena inediti. Partiamo da Forte dei Marmi.

I primi di giugno Chiara Ferragni è in Versilia con alcuni amici, mentre Fedez è poco distante da lei, con i figli. Chiara sembra infastidita dalla presenza dell’ex marito, come se la sua fosse un’azione di disturbo. Proprio in quei giorni, come vediamo in questi scatti, che oggi appaiono clamorosi, la Ferragni si avvicina a Silvio Campara.

È in spiaggia, ai bagni Piero, sotto una tenda con il suo miglior amico, Angelo Tropea, mentre Silvio è con la moglie, Giulia, mamma dei suoi due figli. Chiara, che conosce da tempo entrambi, si intrattiene con Campara a parlare di lavoro: sembra che lui sia intento a darle consigli. Ma dai sorrisi, dagli sguardi, dalle mani che si sfiorano, sembra che ci sia anche qualcos’altro.

[…] A metà giugno, accadono due fatti che chiariscono quale sia la vera pista da seguire: si dice che Campara si sia allontano dalla moglie, mentre la Ferragni, che, nel frattempo, è andata in vacanza a Capri, compie un gesto che non sfugge al fotografo di “Chi”: durante un pranzo mostra ai commensali, con aria sognante, la foto di un uomo, sul telefonino.

L’uomo, che all’inizio viene scambiato per Bisciotti, è, però, più grande di età, brizzolato e con una particolare forma del naso. Quell’uomo è Silvio Campara. E, in questi giorni, mentre Chiara è a Mykonos con la famiglia e ci regala il primo topless dell’estate, Campara è a Forte dei Marmi con i suoi due bambini e con i propri genitori, ma senza la moglie.

E qui si solleva un primo tema di discussione: possibile che la Ferragni, che voleva proteggere i figli dal clamore mediatico per la separazione da Fedez, si leghi a un uomo sposato e con due figli piccoli? Al momento non possiamo sapere se Campara si sia separato ufficialmente, se sia una scelta di questi giorni e se il motivo sia proprio la Ferragni.

Riesce difficile pensare che un uomo, in così poco tempo, decida di sacrificare una relazione così importante. Probabilmente fra lui e Chiara c’era già un interesse latente, che era rimasto tale proprio perché entrambi erano impegnati. […]

Nato a Lugagnano di Sona, un borgo in provincia di Verona, Silvio ha 45 anni (la Ferragni ne ha 37), si è laureato alla Bocconi (proprio come lo storico fidanzato della Ferragni, Riccardo Pozzoli), e ha iniziato la sua carriera come modello. Dopo incarichi nel settore commerciale da Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek, nel 2013, è approdato a Golden Goose, dove, nel giro di pochi anni, è diventato ceo. […]

