UN PROCESSO E MOLTI SCAZZI - ROSARIA STAGNARO, UNA DEI DUE PM DEL PROCESSO AD ALESSIA PIFFERI, HA RINUNCIATO ALL’INCARICO DI RAPPRESENTARE L’ACCUSA CONTRO LA DONNA IMPUTATA DI AVER LASCIATO MORIRE DI FAME LA FIGLIA DI 18 MESI – LA DECISIONE È STATA PRESA DOPO AVER SAPUTO CHE FRANCESCO DE TOMMASI, IL COLLEGA CONTITOLARE DEL PROCESSO, AVEVA INDAGATO IL DIFENSORE DI PIFFERI E INTERCETTATO PER DUE MESI I COLLOQUI DI DUE PSICOLOGHE CON LA DETENUTA PER…

Estratto dell'articolo di Luigi Ferrarella per www.corriere.it

Rosaria Stagnaro

Rosaria Stagnaro, una dei due pm del processo ad Alessia Pifferi, ha restituito al procuratore Marcello Viola la delega a rappresentare l’accusa nel processo alla madre imputata di aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, Diana: è l’effetto dell’aver appreso, da alcune perquisizioni una settimana fa, che senza dirglielo il suo collega contitolare del processo, Francesco De Tommasi, aveva indagato il difensore di Pifferi (avvocato Alessia Pontenani) e intercettato per due mesi nel carcere di San Vittore i colloqui di due psicologhe (pure indagate) con la detenuta.

De Tommasi contesta alle psicologhe (e alla legale in concorso) le ipotesi di reato di falso ideologico e favoreggiamento in relazione al complessivo atteggiamento che le professioniste avrebbero avuto nei confronti dell’imputata allo scopo (per il pm) di precostituire le premesse della richiesta difensiva di perizia mentale ai giudici che la stanno processando.

alessia pifferi in tribunale

Un processo nel processo, una iniziativa giudiziaria piombata appunto nel bel mezzo della consulenza d’ufficio affidata il 10 ottobre 2023 dalla Corte d’Assise del presidente Ilio Mannucci Pacini al consulente Elvezio Pirfo per verificare entro fine febbraio la «sussistenza al momento del fatto della capacità di intendere e di volere, nonché l’eventuale pericolosità sociale» della donna.

[…]

diana pifferi alessia pifferi 3 alessia pifferi 5 alessia pifferi 4 alessia pifferi 6