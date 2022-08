26 ago 2022 13:42

PUR DI RICATTARE L’EUROPA, PUTIN STA BRUCIANDO ENORMI QUANTITÀ DI GAS! – SECONDO LA BBC, NELL’IMPIANTO DI PORTOVAYA, AL CONFINE CON LA FINLANDIA, STAREBBE ANDANDO A FUOCO METANO PER UN VALORE DI 10 MILIONI DI EURO AL GIORNO – FRA LE IPOTESI CHE SPIEGHEREBBERO IL FATTO, CI SAREBBE LA DIFFICOLTÀ A GESTIRE LE GIACENZE DI GAS CHE NON VIAGGIANO PIÙ ATTRAVERSO IL NORD STREAM (BLOCCATO DA “MAD VLAD” COME RITORSIONE VERSO LA GERMANIA)