Quartiere Prati. Esattamente via Bettolo, tra viale delle Milizie e viale Angelico. Sulle strisce pedonali, incastonata tra due semafori, sosta l’auto del presidente del Codacons, Carlo Rienzi.

[...] “Qualora dovesse essere confermata la violazione, sono pronto a pagare la relativa sanzione stradale”.Una cosa però Rienzi vuole precisarla, perché la colpa non sarebbe solo sua, a suo dire, ma delle condizioni della città.

Quindi prova ad alleggerire la sua responsabilità ritenendo anche che dietro tutto questo ci sia “un dispetto” nei suoi riguardi. “A Roma la grave carenza di parcheggi a volte porta a non avere alternative ad una così grave violazione del Codice della strada. Ringrazio l’autore della foto, e se verrà al Codacons gli daremo il premio ‘Amico del consumatore’ per il senso civico dimostrato. Speriamo anche che prosegua a fare foto alle auto parcheggiate sui marciapiedi o in doppia fila, ma per un fine sociale e non per dispetto”, dice il presidente di Codacons.

“Io ho chiesto subito perdono per la mia possibile trasgressione, e invocato la esimente dello stato di necessità. E se mi sarà comunicato dove e quando avrei parcheggiato sulle strisce pedonali, pagherò anche la relativa multa, come faccio sempre in questi casi. A lui (o lei) lo benedico perché la società ha davvero bisogno di persone così. Ammesso che non si tratti di uno dei tanti ladroni o delinquenti che tutti i giorni devo denunciare per la mia nevrotica difesa della legalità. In quel caso posso solo dirgli...vaffa....sperando che trovi un deretano che accetti di riceverlo. Amen!”, conclude Rienzi.

