QUANTO COSTA FAR L'AMORE DA TRIESTE IN GIÙ - IL SITO "ESCORT ADVISOR" HA DIFFUSO LA CLASSIFICA DELLE CITTÀ IN CUI LE PRESTAZIONI DELLE PROFESSIONISTE COSTANO DI PIÙ - BRESCIA È LA PROVINCIA PIÙ CARA, CON UNA MEDIA DI 103 A PRESTAZIONE, SEGUITA DA BERGAMO E BOLZANO - MILANO È DODICESIMA (98 EURO) MENTRE ROMA È ADDIRITTURA 47ESIMA (89 EURO) - DATO COMUNE A TUTTI: I PREZZI SONO AUMENTATI RISPETTO AI LIVELLI PRE-PANDEMIA…

escort

Da www.blitzquotidiano.it

In un periodo di crisi economica, uno dei settori che non ne ha mai risentito è quello del sesso a pagamento, in particolare quello delle escort. Una delle vetrine più note di questo mondo è il portale Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa.

escort

Brescia la città più cara, Roma tra le più convenienti

Il sito con 4,5 milioni di utenti unici mensili, continua a raccogliere ed elaborare dati relativi al mondo delle professioniste del sesso. Nell’ultimo report diffuso, Escort Advisor sottolinea come Brescia sia la provincia più cara per questo tipo di servizi, con una media di 103 euro, seguita da Bergamo, che con Bolzano si ferma a 102 euro di media a prestazione. A Milano è a 98 euro (dodicesima) e Roma addirittura a 89 euro (47esima).

escort

Prezzi in aumento dopo il Covid

I dati in questione risultano dall’ultima analisi di Escort Advisor. Quest’ultimo ha estrapolato le tariffe medie delle escort operanti in Italia e suddivise per province. Il tutto attraverso le recensioni degli utenti del sito i quali indicano le fasce di prezzo reali delle professioniste da loro. Il trend generale conferma un aumento generale dei prezzi pari al 7,4% nel 2022 rispetto all’anno precedente il che evidenzia un graduale ritorno ai livelli del 2019 pre pandemia.