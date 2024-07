"'STO BASSOTTO ISTERICO FALLO STARE ZITTO, ALTRIMENTI TE LO FACCIO AL FORNO ALLA CACCIATORA E TE LO MAGNI" - I MESSAGGI MINATORI INVIATI DA UNA VICINA DI CASA A CHANTAL SCIUTO, 55ENNE DERMATOLOGA DEI VIP ED EX COMPAGNA DI FRANCO FRATTINI. LE MINACCE: "GLI DO UN CALCIO SUL MUSO E VEDI CHE NON ROMPE PIÙ" - LA CONDOMINA, A PROCESSO PER STALKING, NON SOPPORTA IL CANE CHE ABBAIA E HA INTIMIDO LA SCIUTO CON CHIAMATE CONTINUE E DISPETTI, COME ATTACCARLE LO SCOTCH AL CAMPANELLO...

All’alba si è alzata per scrivere su Instagram alla vicina di casa cosa avrebbe fatto di uno dei suoi bassotti: «'Sta bestia isterica falla stare zitta, altrimenti te la faccio al forno alla cacciatora e te la magni». A ricevere il messaggio, in quanto proprietaria del cagnolino, Chantal Sciuto, 55 anni, dermatologa di attori e sportivi, nonché un tempo compagna di Franco Frattini, ministro degli Esteri e presidente del Consiglio di Stato morto alla fine del 2022.

La frase è uno dei passaggi della «vendetta» ordita contro la dottoressa da una condòmina, Alessandra Marini, almeno secondo la Procura che ha ottenuto il rinvio a giudizio della donna con l’accusa di stalking. Il bassotto, ritiene il pm, è la ragione principale dell’insofferenza dell’inquilina verso Chantal Sciuto.

Il suo abbaiare proprio non lo sopporta. Il processo sarà, infatti, l’ultimo capitolo di una difficile convivenza fra Alessandra Marini e Chantal Sciuto, in passato fidanzata anche di Paolo Calissano, l’attore scomparso nel dicembre del 2021.

Le complicazioni fra le due vicine di casa si manifestano l’anno scorso. Anche se (forse) le cose non andavano bene già da qualche tempo. Tuttavia c’è un momento preciso in cui secondo la dermatologa - madre di Carlotta, nata dal legame con Frattini - l’inquilina si abbandona a dispetti e parole inopportune. Oggetto delle lamentele è uno dei bassotti […]

Sciuto - alle cui feste partecipano personaggi come Fabiola Sciarrabasi (ex moglie di Pino Daniele), Vincent Candela, Gloria Satta, Marco Mezzaroma - immagina che un esposto riporti alla ragione la Marini. E invece la querela ha l’effetto opposto. Come scrive il pm nel capo d’imputazione, «dopo essere stata denunciata per molestie e minaccia, Alessandra Marini si vendica». Come? La prima ritorsione, menzionata dalla Procura, è bussare alla porta della dermatologa urlando frasi «minatorie» non solo contro la Sciuto ma anche contro i bassotti.

Ma la vicina non si ferma qua. Ordisce altre forme di vendetta. Per esempio, sul pulsante del citofono della dermatologa mette dello scotch: il risultato è un suono continuo all’interno dell’appartamento della dottoressa Sciuto, assistita come parte civile dall’avvocato Luigi Annunziata. Il nastro adesivo è così ben piantato che il citofono addirittura si rompe. […]

La sua vendetta continua. Come? Chiama la donna al telefono a tutte le ore, sempre avendo di mira i bassotti. Poi le scrive attraverso Instagram. Non c’è solo la frase già citata a venire menzionata dalla Procura. Che per inciso è un messaggio scritto alle 5,40 del 23 agosto, mentre sta albeggiando […] «Quando porti a spasso il bassotto, se lo incontro, gli do un calcio sul muso e vedi che non rompe più».

