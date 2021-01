"ALTRO CHE SUICIDIO, MIA FIGLIA L’HANNO AMMAZZATA" - LA MADRE DI TIZIANA CANTONE NON ACCETTA L'IPOTESI INVESTIGATIVA DELLA PROCURA - L'ANTICIPAZIONE DI "OGGI": UNA CONTRO-INCHIESTA CONDOTTA DA UN GRUPPO STATUNITENSE DENUNCIA SVISTE NELLE INDAGINI, ERRORI MADORNALI, FORSE DEPISTAGGI - LA SCHEDA SIM DEL TELEFONO DI TIZIANA E' STATA SOSTITUITA E QUELLA DELL’I-PAD E' SPARITA, L’INCONGRUENTE POSIZIONE DEL CORPO E ORA ANCHE IL RITROVAMENTO SULLA SCIARPA CON CUI "SI IMPICCÒ" DI DUE DNA MASCHILI…

Tiziana Cantone, 31 anni, fu trovata il 13 settembre 2016 nella sua casa di Napoli impiccata con una pashmina sintetica. Per gli inquirenti si sarebbe tolta la vita dopo che alcuni suoi video, girati in momenti di intimità, erano finiti su internet. «Mia figlia è stata ammazzata», dice la madre a OGGI, che nel numero in edicola da domani elenca elementi certi, tutti orientati nella stessa direzione e che giorno dopo giorno starebbero sgretolando l’ipotesi originaria di suicidio.

Sviste nelle indagini, errori madornali, forse addirittura depistaggi, e un’indagine difensiva condotta tra Italia e Stati Uniti potrebbero far riaprire il fascicolo. La scheda Sim del telefono sostituita e quella dell’i-Pad era sparita, l’incongruente posizione del corpo e ora anche il ritrovamento sulla sciarpa con cui «si impiccò» di due Dna maschili, uno dei quali è presente su tutta la lunghezza del tessuto, come se qualcuno lo avesse maneggiato: troppi elementi sospetti.

TIZIANA CANTONE

E, come scrive OGGI, una pista: incrociare quel codice genetico con quello degli uomini registrati nei contatti del telefonino, recuperati non dalla magistratura ma dalle indagini della famiglia, potrebbe essere la chiave per risolvere il giallo.

LA MAMMA DI TIZIANA CANTONE A STORIE ITALIANE

TIZIANA CANTONE TERESA GIGLIO MADRE DI TIZIANA CANTONE TIZIANA CANTONE TIZIANA CANTONE FUNERALI TIZIANA CANTONE - IL MALORE DELLA MADRE FUNERALI TIZIANA CANTONE 6 TIZIANA CANTONE 3