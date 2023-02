1.IN TRIBUNALE TOTTI IMBRONCIATO, BLASI SORRIDENTE. I SITI DI GOSSIP: ARIA DI CRISI FRA FRANCESCO E NOEMI BOCCHI?

Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli e Ilaria Sacchettoni per www.corriere.it

Francesco Totti Ilary Blasi duellanti by Macondo

A bordo di una Range Rover, Ilary Blasi arriva per prima, i capelli platino che spiccano sul dolcevita nero. Sorride come se andasse a un party e pare di ottimo umore e ride pure il suo avvocato, Alessandro Simeone (che due ore dopo dirà: «Siamo nelle mani dei giudici»).

Mentre Francesco Totti, sulla Smart nera coi vetri scuri è serio, imbronciato come quando Spalletti lo teneva in panchina, davanti ai fotografi si abbassa il parasole sul viso e sgomma per passare oltre. Muto sia in entrata che in uscita il suo legale storico, Antonio Conte, che pratica la regola aurea del no comment.

ILARY BLASI ENTRA IN TRIBUNALE CON IL SUO AVVOCATO

[…] Come si sa, Ilary chiede la restituzione delle borsette e scarpe griffate e dei gioielli che l’ ex marito le aveva nascosto per ripicca, dopo aver scoperto del «ratto» della collezione di orologi svizzeri da oltre 1 milione, prelevati a sua insaputa dalla cassetta di sicurezza. Lei sostiene che il marito glieli abbia regalati, lui nega e li rivuole indietro. Dettaglio rilevante: hanno tutti il cinturino largo, adatto al polso di un uomo.

totti ilary

Nel frattempo le borse sono state recuperate in un controsoffitto della Spa della megavilla dell’Eur, i Rolex invece sono tuttora latitanti. Le premesse però lasciavano ben sperare. Nell’ultimo mese infatti i rapporti tra Francesco e Ilary sarebbero migliorati. Se non affettuosi, più cordiali, rispetto a quando si parlavano soltanto via WhatsApp. E il merito indiretto sarebbe di Bastian Müller Pettenpoh […] E ci sarebbero buone possibilità di scongiurare la separazione giudiziale, optando per una meno sanguinosa consensuale. Accordo su cui gli avvocati lavorano a testa bassa, per chiudere prima dell’udienza del 14 marzo, da cui non si torna più indietro.

TOTTI MOSTRA L ANELLO ENTRANDO IN TRIBUNALE

Si capisce dunque il perché del sorriso smagliante di Ilary Blasi, che più tardi ha festeggiato a cena da «Rinaldi al Quirinale», gamberoni e crudi di pesce, con l’amica Michelle Hunziker, la parrucchiera/confidente Alessia Solidani, l’agente Graziella Lopedota, Simeone e un misterioso commensale, mai inquadrato nel video postato su Instagram, con cui si sente Michelle parlare in tedesco: inevitabile pensare proprio a Bastian in trasferta romana.

Per interpretare l’umore nero di Francesco Totti invece si potrebbe dare retta ai pettegolezzi, smentiti ma poi subito rilanciati sul web, su una presunta crisi con Noemi Bocchi, con cui ha festeggiato il primo anniversario. Gli indizi della rottura tuttavia sono debolucci. Totti sarebbe andato a una serata senza di lei, di solito onnipresente. E dalla mano sinistra mancava l’anello di fidanzamento d’oro bianco e brillanti, gemello di quello che porta Noemi. […]

2. TOTTI E LA MOSSA PER SMENTIRE LA CRISI CON NOEMI: IL DETTAGLIO IN TRIBUNALE

totti e noemi

Estratto da www.corrieredellosport.it

[…] All’entrata in tribunale di viale Giulio Cesare, dove ieri si è svolta la seconda udienza del contenzioso per le borse e i Rolex con Ilary Blasi, Totti ha deciso di non parlare con i cronisti presenti. L’ex capitano della Roma è arrivato alla guida della propria Smart con l'avvocatessa Laura Matteucci: braccio poggiato sul finestrino e mano sinistra in bella evidenza. E lì, l’anello. Lo stesso che condivide da qualche tempo con la sua nuova compagna di vita Noemi Bocchi. Serviva una smentita? E Totti l’ha data. Non a parole, ma con i fatti. Come al solito.