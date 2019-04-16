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"UN COLPO AL CUORE DEI CROCIATI", L'ISIS CELEBRA L'INCENDIO CHE HA DEVASTATO LA CATTEDRALE DI NOTRE DAME DI PARIGI COME "UNA BUFALA E UNA PUNIZIONE" - STAVOLTA NON C'E' LA RIVENDICAZIONE MA SUI SOCIAL E' UN TRIPUDIO DI ESULTANZA DI UTENTI LEGATI ALLA GALASSIA DELL'ISLAMISMO RADICALE - NON MANCANO I "COMPLOTTISTI" CHE NON CREDONO ALLA TESTI DELL'INCIDENTE E PUNTANO IL DITO CONTRO L'ISLAM...-
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“C’ERA UNA GRANDE FIAMMA TRA I CAMPANILI”, LA TERRIBILE PROFEZIA DI VICTOR HUGO - LO SCRITTORE FRANCESE NEL SUO ROMANZO ‘NOTRE DAME DE PARIS’ RACCONTO’ UN INCENDIO IMMAGINARIO NELLA CATTEDRALE: “IL CLAMORE ERA STRAZIANTE, TUTTI GLI OCCHI SI ERANO ALZATI VERSO IL SOMMO DELLA CHIESA…” – VICTOR HUGO CRITICAVA LO STATO DI DEGRADO DI NOTRE DAME NEL ROMANZO CON L'OBIETTIVO DI RIUSCIRE A FAR PARTIRE I NECESSARI RESTAURI PER FERMARNE LA ROVINA
POLANCO, NO POLONIO - L'EX OLGETTINA: ''LA MIA VERSIONE DAVANTI AI GIUDICI SARÀ DIVERSA RISPETTO AL PROCESSO RUBY BIS. HO DECISO DI DIRE LE COSE COME STANNO, ORA SONO UNA DONNA CON FIGLI E VOGLIO LA VERITÀ. MAGARI LA MIA POSIZIONE NON È TANTO DIVERSA DA QUELLA DI IMANE FADIL''. SOLO CHE LEI È IMPUTATA, MENTRE LA MAROCCHINA ERA TESTIMONE - DAVANTI AI PM AVEVA DETTO: ''È STATO IL POLONIO A UCCIDERLE'', MA ORA IN PARTE SMENTISCE
AVEVAMO SCHERZATO – PREMIUM TORNA A MEDIASET! LA DECISIONE CONDIVISA DA SKY E DAL BISCIONE DOPO L’ISTRUTTORIA APERTA DALL’ANTITRUST, SECONDO CUI L'ACQUISIZIONE AVREBBE RAFFORZATO LA POSIZIONE DOMINANTE DI SKY (CHE GIÀ POSSIEDE IL 77% DEL MERCATO PAY TV) – LA PIATTAFORMA ERA STATA PAGATA 23 MILIONI E TORNERÀ INDIETRO PER UNA CIFRA LEGGERMENTE INFERIORE…
LA “PAPATA” BOLLENTE - BERGOGLIO VA A TROVARE RATZINGER PER GLI AUGURI DI PASQUA MA L’INCONTRO SERVE A STEMPERARE LE TENSIONI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEGLI “APPUNTI” DEL PAPA EMERITO SULLA PEDOFILIA NELLA CHIESA - LA TESI SECONDO CUI RATZINGER NON SIA IL VERO AUTORE DEL TESTO VIENE SMENTITA DAL CARDINALE HERRANZ: “E’ LUCIDISSIMO…”. E INFATTI ORA ESCE IL SUO NUOVO LIBRO...
PREMIER AL BACIO – SIPARIETTO ROMANTICO NELLA SFIDA SALVEZZA BURNLEY-CARDIFF – DOPO UNO SCONTRO DI GIOCO IL CALCIATORE DEI PADRONI DI CASA BARNES BACIA DUE VOLTE IL NASO DELL’AVVERSARIO JOE BENNETT MA L’ARBITRO NON GRADISCE! – LINEKER IMPAZZISCE SU TWITTER - NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL BACIO ALCUNI TIFOSI HANNO APPREZZATO: “IL CARTELLINO GIALLO PIÙ BELLO DI SEMPRE!” – VIDEO
CAFONALINO – TORNA LA SECONDA REPUBBLICA A SANTA MARIA IN AQUIRO: CLEMENTE MASTELLA E CONSORTE SI APPALESANO PER LA PRESENTAZIONE DI “RINASCITE”, IL LIBRO IN CUI L’EX DEPUTATO SANTE PERTICARO RACCONTA L’USCITA DAL COMA – C’ERANO ANGELA BALDASSINI, FRANCESCO STORACE, ADRIANA RUSSO, ARTURO DIACONALE, PATRIZIA TAPPARELLO E…
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
IO VIVO, TUMORE BRUCIATO - SARÀ POSSIBILE BRUCIARE ALCUNI TUMORI IN UN SECONDO GRAZIE ALL’UTILIZZO DI FASCI DI ELETTRONI GENERATI VIA LASER: È QUANTO SCOPERTO DA GABRIELE GRITTANI, SCIENZIATO BARESE CHE LAVORA NEL CENTRO DI RICERCA DI PRAGA – IL FISICO NUCLEARE HA BREVETTATO IL NUOVO SISTEMA CHE PROMETTE MAGGIORE EFFICACIA NELLA CURA ALLE NEOPLASIE AL…