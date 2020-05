LA "FASE 2" SENZA CORNETTO E CAPPUCCINO - A ROMA RIAPRE SOLO 1 BAR SU 4. GLI ESERCENTI: “TORNATO SOLO IL 10% DEI CLIENTI” – IN FUNZIONE SOLO IL SERVIZIO DI ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO - LONTANO DAL CENTRO DI ROMA APPENA 1 SU 5 HA DECISO DI RIAPRIRE, SU VIA DELLA CONCILIAZIONE I BAR RESTANO TUTTI CHIUSI TRANNE UNO…

Camilla Mozzetti per www.ilmessaggero.it

“Riaprono anche se con lentezza e fatica i bar della Capitale nel primo giorno della Fase 2. In periferia pochissimo sono gli esercizi che hanno deciso di ripartire pur con il solo servizio di asporto (take away) e consegna a domicilio. In via Giuseppe Donati, Michele Guadagnino titolare dell’omonima caffetteria alle 9.30 aveva servito appena 30 persone. “Solo caffè o cappuccini a portar via - spiega- e tutto viene consegnato in bicchieri di plastica con l’obbligo sia per noi che per i clienti di indossare le protezioni”.

Alle 9.30 sono state servite una trentina di persone “appena il 10% di quello che facevamo - conclude il titolare - in un normale lunedì lavorativo”. Lontano dal Centro di Roma appena un bar su 5 ha deciso di ripartire, più considerevole la ripresa delle attività nel Centro è vicino a uffici, ospedali, centri di analisi.

Su via della Conciliazione i bar restano tutti chiusi tranne uno.

