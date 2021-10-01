CARLO FIDANZA E IL SALUTO DEL LEGIONARIO
roberto jonghi lavarini carlo fidanza
carlo fidanza inchiesta di fanpage carlo fidanza roberto jonghi lavarini con matteo salvini CARLO FIDANZA GIORGIA MELONI
"NON È GIORNALISMO D'INCHIESTA MA UNA INDAGINE PRIVATA AL DI FUORI DI REGOLE E CONTROLLI” - A "SMONTARE" L'INCHIESTA "LOBBY NERA" DI FANPAGE SU FRATELLI D'ITALIA È L'OSSERVATORIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI - TRA TELECAMERE NASCOSTE E AGENTI PROVOCATORI, "I CUI RISULTATI VENGONO DIVULGATI SENZA ALCUN CONTROLLO" SIAMO DI FRONTE A "UNA NUOVA PERICOLOSA FRONTIERA DEL PROCESSO MEDIATICO" – VIDEO
CARLO FIDANZA E IL SALUTO DEL LEGIONARIO
roberto jonghi lavarini carlo fidanza
carlo fidanza inchiesta di fanpage carlo fidanza roberto jonghi lavarini con matteo salvini CARLO FIDANZA GIORGIA MELONI
FLASH! - FRANCESCHINI CE L'HA FATTA: DA LUNEDI' 11 OTTOBRE TORNA LA CAPIENZA AL 100 PER CENTO PER TUTTO LO SPETTACOLO (TEATRI, CINEMA, AUDITORIUM) - PER LE DISCOTECHE OCCORRE PORTARE ANCORA UN PO' DI PAZIENZA: DA LUNEDI' SOLO AL 50%...
CEDERE LE RETI AI CINESI NON È STATO UN BUON AFFARE - NEL 2014 CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVEVA BISOGNO DI CAPITALE E VENDETTE UNA QUOTA DI MINORANZA DI "CDP RETI" ALLA STATE GRID OF CHINA, COLOSSO PUBBLICO CHE GESTISCE LE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE CINESI. SECONDO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA PADOAN E L'ALLORA AD DI CASSA, GIOVANNI GORNO TEMPINI (OGGI PRESIDENTE DI CDP) L’ALLEANZA AVREBBE DOVUTO “APRIRE UN PONTE” TRA I DUE PAESI. COSÌ NON È STATO, E ORA IL GOVERNO CERCA DI RIMEDIARE PER RIDURRE IL PESO DEL GRUPPO CINESE
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 2.938 NUOVI CASI E 41 DECESSI. I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 297.356 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE DI NUOVO SOTTO ALL’1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 85,7 MILIONI, CON PIÙ DI 42,99 MILIONI DI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE SONO OLTRE (79,61% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – LA FONDAZIONE GIMBE: “IL CALO DEI CONTAGI È COSTANTE PER LA QUINTA SETTIMANA CONSECUTIVA”