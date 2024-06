"NVIDIA" È UNA BRUTTA BESTIA! - I CHIP PRODOTTI DALL'AZIENDA DI JENSEN HUANG, FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, VANNO A RUBA E RISCHIANO DI DIVENTARE UN LUSSO PER POCHI - I MICROPOROCESSORI VENGONO VENDUTI PER 30MILA DOLLARI, CON TEMPI DI ATTESA DI ALMENO 18 MESI. CHI VUOLE "SALTARE LA FILA" PUÒ ACQUISTARLI SUL MERCATO NERO, MA I COSTI LIEVITANO FINO A 100MILA DOLLARI - ELON MUSK: "LE GPU OGGI SONO PIÙ DIFFICILI DA TROVARE DELLA DROGA" E SE LO DICE LUI, FIGURIAMOCI UNA PICCOLA AZIENDA...

«Le GPU oggi sono più difficili da trovare della droga», dice uno che se ne intende, di tecnologia e sostanze, cioè Elon Musk. Le GPU, acronimo di Graphics Processing Unit, sono gli stupefacenti processori H100 di Nvidia, i più avanzati per addestrare i grandi modelli di Intelligenza artificiale. Tutti li vogliono, e l'interminabile coda alla porta di Nvidia, cresciuta in parallelo all'AI-mania, spiega perché nel giro di due anni una società semisconosciuta sia diventata la regina delle Borse mondiali, oltre i 3 mila miliardi di capitalizzazione. Visto da chi sta in fila però, questo monopolio dei calcolatori è un bel problema. Specie se a sgomitare per comprarli, in mezzo a colossi della Silicon Valley e governi, sono aziende solo normali.

[…]. I tempi di attesa si aggirano sui 18 mesi, un'eternità vista la velocità a cui evolve l'IA. Quanto ai prezzi, Nvidia vende in media a 30 mila dollari un processore che produce a 3 mila, margini senza paragoni. Ma chi pensasse di saltare la fila rivolgendosi al mercato secondario, o "nero", dovrebbe spendere molto di più: su piattaforme come eBay o CDW i prezzi oscillano tra 45 mila e 100 mila dollari.

[…] Questa sproporzione tra domanda e offerta ha spinto lo stesso Jensen Huang, il visionario capo di Nvidia in giubbotto di pelle, ad assicurare che gli ordini sono gestiti in maniera «equa». Ed è vero che se l'azienda dovesse soddisfare per intero i desiderata di uno solo dei colossi Tech non ci sarebbe un solo processore per tutti gli altri. Ma è chiaro che il peso degli acquirenti conta. E altrettanto che Nvidia è l'emblema di come l'industria dell'AI si stia concentrando nelle mani di poche potentissime aziende e come la disponibilità di potenza di calcolo stia diventando uno dei grandi ostacoli per chi prova a fare loro concorrenza, o semplicemente a buttarsi nella mischia.

Le alternative agli H100, al momento, sono poche. Affittare calcolo sul cloud significa ribussare alla porta di quegli stessi giganti, con prezzi che si stanno alzando di riflesso. Le macchine di altre società - AMD, Intel - sono meno care ma anche meno performanti, e utilizzandole si rinuncia all'architettura su cui tutto il mondo che conta sta sperimentando l'AI.

