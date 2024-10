"PUFF DADDY HA STUPRATO 25 MINORENNI, TRA LE VITTIME C'È ANCHE UN BAMBINO DI 9 ANNI" - L'AVVOCATO DI HOUSTON, TONY BUZBEE, HA DICHIARATO DI RAPPRESENTARE 120 PERSONE (60 UOMINI E 60 DONNE) CHE SAREBBERO STATE VIOLENTATE DAL RAPPER, IL CUI VERO NOME È SEAN COMBS, GIÀ IN CARCERE PER DIVERSE ACCUSE DI VIOLENZE E TRAFFICO SESSUALE - 25 DELLE PERSONE CHE SI SONO FATTE AVANTI ERANO MINORENNI ALL'EPOCA DEI PRESUNTI ABUSI - MOLTE DELLE PRESUNTE VITTIME SPERAVANO DI SFONDARE NEL MONDO DELLA MUSICA E…

Un avvocato di Houston ha dichiarato di rappresentare 120 persone che si sono fatti avanti con accuse di molestie sessuali nei confronti di Sean "Diddy" Combs, il magnate dell'hip-hop in attesa di processo per accuse di traffico sessuale. Il legale Tony Buzbee […] ha detto che le vittime sono 60 uomini e 60 donne, e che 25 erano minorenni al momento dei fatti.Tra loro ci sarebbe anche un bambino di nove anni.

Erica Wolff, legale di Combs, ha affermato che l'artista «non può affrontare ogni accusa infondata in quello che è diventato un circo mediatico sconsiderato. Detto questo - ha aggiunto - Combs nega con enfasi e categoricamente come falsa e diffamatoria qualsiasi affermazione secondo cui abbia abusato sessualmente di chiunque, compresi i minorenni. Non vede l'ora di provare la sua innocenza e di scagionarsi in tribunale se e quando verranno presentate e notificate le denunce, dove la verità verrà stabilita sulla base delle prove, non delle speculazioni».

[…] Secondo Andrew Van Arsdale, uno dei legali degli accusatori che ha in precedenza rappresentato centinaia di vittime di molestie in una azione legale contro i Boy Scout d'America, la portata delle nuove denunce è «senza precedenti».

Gli abusi sarebbero andati avanti per vent'anni a partire dai primi anni 2000. Molti accusatori speravano di sfondare nel mondo della musica quando avevano ricevuto inviti a partecipare a eventi organizzati da Combs. Le azioni legali saranno formalizzate nei prossimi giorni a New York, Los Angeles e Miami e includeranno nomi di complici - tra questi parenti di Combs -, luoghi dove si sarebbero svolti gli eventi, etichette discografiche e collaboratori dell'impresario: «Alcuni sono famosi», ha detto Van Arsdale.

