24 giu 2020 09:11

"STO SOFFOCANDO", IL RIDER CEDRIC MORTO COME GEORGE FLOYD: IL VIDEO CHE SCUOTE LA FRANCIA – LA SEQUENZA CHOC DEL FERMO DEL 42ENNE LO SCORSO GENNAIO A PARIGI: INTERROGATI I 4 AGENTI. QUANDO È ARRIVATO IN OSPEDALE NON C’ERA PIÙ NULLA DA FARE: I REFERTI PARLANO DI UNA FRATTURA DELLA LARINGE E DANNI CEREBRALI PER INIZIO DI ASFISSIA - SECONDO LA POLIZIA, L'UOMO GUIDAVA COL CELLULARE IN MANO. LUI HA RIPETUTO CHE NON RESPIRAVA PER BEN 7 VOLTE. FAMIGLIA E ATTIVISTI ORA CHIEDONO GIUSTIZIA – VIDEO