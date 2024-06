"GLI UCRAINI DEVONO ANDARE FUORI DAI COGLIONI AL PIU' PRESTO. 22 IN PIÙ DA MANDARE AL MACELLO" - BUFERA SU MASSIMO ZUCCHETTI, PROFESSORE DEL POLITECNICO DI TORINO, PER AVER PUBBLICATO UN POST CONTRO LA NAZIONALE UCRAINA DOPO LA SCONFITTA 3-0 CONTRO LA ROMANIA: "IL LORO FUHRERINO ZELENSKY HA BISOGNO DI SOLDATI PER DIFENDERE LA DEMOCRAZIA" - FDI CHIEDE LE SUE DIMISSIONI - LA SCORSA SETTIMANA ZUCCHETTI SI ERA ANCHE INCATENATO AI CANCELLI DELL'ATENEO PER…

«Gli ucraini mi danno fastidio solo a vederli» e quando verranno eliminati dagli Europei di calcio «saranno 22 in più da mandare al macello». Massimo Zucchetti, il professore del Politecnico di Torino - che nel 2015 ha avuto la nomination per il Premio Nobel per Fisica - ha scritto un post a dir poco avvelenato contro la nazionale di calcio dell'Ucraina a commento della sconfitta per 3 a 0 contro la Romania. «Sono ottime notizie - si legge su Facebook - devono andare fuori... al più presto. Il loro fuhrerino poi ha bisogno di soldati per difendere la democrazia? Bene, fra poco 22 in più da mandare al macello».

I media locali, e non solo, conoscono bene Zucchetti. Una settimana fa si è incatenato ai cancelli dell'ateneo insieme agli studenti pro-Palestina. […] Le repliche non si sono fatte attendere. Per il senatore Paolo Marcheschi (Fdi) «il professor Zucchetti è un pessimo esempio di insegnante. Classica dimostrazione di quanto sia pericoloso avere nelle nostre università 'cattivi maestri', di cui tra l'altro l'Italia non ha bisogno».

E Augusta Montaruli, vice capogruppo Fdi alla Camera afferma: «Occhiolino strizzato ad Askatasuna, parole violente nei confronti di Israele, fotomontaggi volgari e misogini nei confronti di Giorgia Meloni, azioni di contrasto alle forze dell`ordine, parole vergognose nei confronti degli ucraini. Il Rettore del Politecnico e la comunità accademica intervengano immediatamente verso il professor Zucchetti».

