UN RAGAZZO DI 20 ANNI E' MORTO A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA COLPITO L'EMILIA-ROMAGNA. È STATO INVESTITO DALLA PIENA DEL FIUME A PIANORO - LE INONDAZIONI HANNO CAUSATO DANNI PER MILIONI DI EURO, MIGLIAIA LE PERSONE CHE HANNO DOVUTO ABBANDONARE LE PROPRIE CASE: SOLO A BOLOGNA SONO ESONDATI TRE CANALI SOTTERRANEI - CENTINAIA GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO - L'ACQUA HA INVASO L'AUTOSTRADA A1...

#Maltempo #EmiliaRomagna, continuano a #ReggioEmilia i soccorsi dei #vigilidelfuoco in assistenza alla popolazione. A Campegine salvati dalle squadre due cani bloccati in un ricovero per animali [#20ottobre 11:45] pic.twitter.com/6ag5Tr6rDg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 20, 2024

Estratto da www.ilrestodelcarlino.it

Un ragazzo di vent’anni morto, Simone Farinelli, danni per milioni di euro, migliaia di sfollati, blackout ancora estesi, strade chiuse, decine di frane. E’ toccato all’Emilia piangere per questa nuova alluvione che ha travolto Bologna con una furia inarrestabile e ora fa tremare per il livello dei fiumi in costante crescita.

Bologna ha trascorso una notte che non si ricorda a memoria d’uomo: sono esondati i canali sotterranei Savena, Ravone e Navile e, sono in città, ci sono 500 evacuati.

Sono esondati il Savena abbandonato a Baricella, nella Bassa bolognese, e il Crostolo in provincia di Reggio Emilia. Il piena del Secchia minaccia Modena. In Romagna, solo Cesenatico ha avuto danni ingenti a causa degli allagamenti. E domani, alcuni comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse.

Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dall'incessante pioggia. Nella zona di Bologna ne sono caduti 160 millimetri, di cui 140 in sei ore. Un ragazzo di 20 anni è morto travolto dalla piena del torrente Zena. Nel capoluogo esondati i torrenti Ravone, Savena e Zena e il fiume Idice. Nel Reggiano è tracimato il Crostolo e si è reso necessario evacuare le persone. Allagamenti da Cesenatico al Modenese. Sospesa la circolazione dei treni. […]

E’ di nuovo allerta rossa in Emilia Romagna, non per i temporali – non sono infatti previste precipitazioni rilevanti - , ma per le criticità idrauliche che si stanno registrando in queste ore. A destare particolare preoccupazione sono l’Enza, il Secchia, il Reno e tutti i loro affluenti che hanno superato la soglia 3 di allarme. Le piene degli ultimi due corsi d’acqua sono attese per la giornata di domani nei tratti a valle. […]

La Regione Emilia Romagna fa il punto a fine mattina: fino a 180 millimetri di pioggia (in sei ore è caduta la quantità acqua che di solito scende in due mesi su terreni già completamente saturi), anche 15mila famiglie senza elettricità (ora sono 4mila), danni milionari da quantificare e diversi evacuati, almeno duemila secondo un numero approssimativo e ancora da stimare. E Priolo annuncia: chiederemo un nuovo stato di emergenza. […]

Si è rotto l'argine del Torrente Crostolo (affluente del Po) all'altezza del Comune di Cadelbosco, al momento stanno evacuando un migliaio di persone. La situazione è critica in tutta la Bassa reggiana

