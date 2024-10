RAI2? RAI 2% - “DAVIDE MAGGIO” INFILA IL COLTELLO NELLA PIAGA DEI PESSIMI ASCOLTI DEL SECONDO CANALE: “NELL’ULTIMA SETTIMANA, HA OTTENUTO IL 3.5% DI SHARE IN PRIMA SERATA SCIVOLANDO ALL’OTTAVO POSTO DEI CANALI. BATTUTA DA NOVE, È PIÙ VICINA A REAL TIME CHE A RETE4. E ORA LA MEDIA POTREBBE PEGGIORARE CON 'SE MI LASCI NON VALE' DI BARBARESCHI CHE HA OTTENUTO L’1.8%. E NON È LO SHARE PIÙ BASSO: 'L’ALTRA ITALIA' HA TOCCATO LO 0.99%. UN INSUCCESSO GIÀ SCRITTO..."

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Non se n’era andata. Stava solo sonnecchiando. Quella che abbiamo soprannominato in tempi non sospetti Rai2% è viva e, anzi, forse è più forte di prima. Alcuni successi del daytime (Viva Rai2, I Fatti Vostri, Ore 14) avevano messo in ombra quello che è un problema ricorrente, acuito dall’assenza di una direzione di rete e di alcuni non sense che riguardano la testardaggine dei piani alti sui programmi di informazione.

Rai2 scivolata all’ottavo posto dei canali più visti in prima serata

Nell’ultima settimana (13-19 ottobre 2024), Rai2 ha ottenuto il 3.5% di share in prima serata (fascia 20:30-22:30) scivolando all’ottavo posto nella classifica dei canali (stessa posizione della settimana precedente col 3.8%), battuta da Nove malgrado il mancato exploit di Amadeus. Rai2 è più vicina a Real Time (nona col 2.6%) che a Rete 4, ultima tra le generaliste tradizionali (4.7%). Nelle 24 ore va un tantino meglio attestandosi al 4.4% di share e al settimo posto nel ranking.

I flop di Se mi lasci non vale e de L’Altra Italia

Questa settimana, la media potrebbe anche peggiorare grazie all’arrivo di Se Mi Lasci non Vale. Il ‘viaggio nei sentimenti’ della Direzione Prime Time Rai ha ottenuto l’1.8% di share. Quello di Barbareschi non è nemmeno lo share più basso registrato: sette giorni fa L’Altra Italia ha toccato lo 0.99%, tra i risultati peggiori di sempre di una generalista in prima serata.

In questo caso, va detto, che sebbene gli ascolti siano persino inferiori al previsto, l’insuccesso era già scritto sulla carta e conferma il trend dei flop dell’informazione in prima serata al giovedì. Eppure, non solo si continua a insistere ma si manda allo sbaraglio il giovane Monteleone che non aveva nemmeno esperienza come conduttore di talk. Clamorosamente, il programma andrà in onda anche stasera nella medesima collocazione. Con buona pace di Elisabetta Gregoraci, conduttrice di Questioni di Stile. Per il magazine, in onda dopo L’Altra Italia, il club del 2% è ora un miraggio (è all’1.5%, la prima puntata trainata da un film ha ottenuto il 3%).

Poi ci sono le serie tv in prima serata che galleggiano, dopo essere state bistrattate negli anni. E’ emblematico il caso di NCIS che su Italia1 in replica fa il doppio delle puntate in prima tv assoluta proposte da Rai2 al venerdì. Per quanto riguarda le altre prime serate, tornato in onda a meno di un anno dalla prima edizione, è crollato negli ascolti The Floor (5.2% per la finale della seconda edizione vs il 7% del finale della prima) mentre Lo Spaesato di Teo Mammucari ha soltanto evitato il flop. Ha superato il 6%, invece, la prima di Boss in Incognito conseguendo un risultato in lieve calo rispetto all’edizione della scorsa primavera, in forte calo rispetto al 2022 e al 2023.

TG2 Post perennemente col 2 davanti

Il problema a monte della prima serata si chiama TG2 Post che, in questa stagione, ha perennemente il 2 davanti. Poco pubblico, e probabilmente dal profilo diverso, per offrire un traino degno alle proposte di prima serata. A sua volta, TG2 Post prende la linea dal TG2 che cala sia per la concorrenza monstre sia per l’ardita mossa di cambiare l’anima del preserale puntando sul medical tedesco Medici in Corsia che viaggia attorno al 2 (ieri il primo episodio all’1.9% mentre Rai4 con Castle superava abbondantemente il 3%).

I nuovi innesti in daytime

Non è partita bene nemmeno la programmazione del sabato pomeriggio e hanno il 2 davanti anche Binario 2 e La Porta Magica. Entrambi gli appuntamenti del daytime feriale rappresentano dei legittimi tentativi di accendere la programmazione in fasce ostiche (soprattutto per quanto riguarda Binario 2). Il tempo dirà se realizzazione o format sono all’altezza (nel caso de La Porta Magica sembra proprio di no) o se necessitano di semplice rodaggio.

