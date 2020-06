REDDITO NEL NASO – PUSHER E FINTI POVERI: ECCO A CHI FINISCE IL SUSSIDIO VOLUTO DA LUGINO DI MAIO – LA PROCURA DI ROMA INDAGA SU DECINE DI DICHIARAZIONI FALSE: C’È CHI OMETTE LE VARIAZIONI DI REDDITO E CHI SI ABBASSA L’ISEE. IL CASO SCUOLA DEL DISOCCUPATO DI TOR SAPIENZA, CHE CON I SOLDI DEL REDDITO DI CITTADINANZA AVEVA COMPRATO 22 DOSI DI HASHISH COME REGALO PER LA FIDANZATA IN CARCERE

giuseppe conte luigi di maio e la card per il reddito di cittadinanza 9

Adelaide Pierucci per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

mafiosi con il reddito di cittadinanza

Redditi di cittadinanza ottenuti a tutti costi. È piena di sfumature la truffa ai danni dello Stato per carpire sussidi non dovuti. Mancate segnalazioni di inizi lavori come dipendenti, proprietà immobiliari e redditi taciuti nelle apposite domande. A piazzale Clodio la procura ha aperto una inchiesta sui furbetti del reddito. Al vaglio decine di casi che ricadono nell' apposita violazione di legge per falso.

siracusa, arrestato spacciatore in porsche con reddito di cittadinanza 1

Un articolo della normativa istitutiva del reddito di cittadinanza prevede, infatti, che, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni».

di maio reddito di cittadinanza

IL PERCORSO

reddito di cittadinanza

Si lavora su due fronti: l' Inps stana le scorciatoie e la procura procede. Come nel caso di Davide N., 27tenne di Centocelle, che pur vivendo in casa con un percettore del reddito di cittadinanza ha appositamente omesso contesta la procura nell' atto di completamento delle indagini di comunicare all' istituto di previdenza sociale «l' inizio di una attività di lavoro dipendente comportante variazione di reddito».

reddito di cittadinanza

«Una informazione - riporta il capo di imputazione, firmato dal pm Carlo Villani - dovuta e rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio». Sarebbe stata una furbata analoga a spingere Agnese P., 40enne disoccupata di Portonaccio «a ottenere indebitamente la concessione del beneficio per 400 euro al mese omettendo informazioni dovute». Come quella di non indicare nella dichiarazione sostitutiva ai fini Isee che il marito avesse percepito l' anno precedente, tra le varie somme, anche 11.000 euro frutto di buste paga. Non una circostanza di poco conto. «Se segnalata - riporta l' atto di chiusura dell' indagine - sarebbe risultato un reddito incompatibile con la concessione del sussidio».

reddito di cittadinanza

mafiosi con il reddito di cittadinanza

Si moltiplicano le segnalazioni di acquisti inappropriati col sussidio. Tra i casi emblematici quello di un disoccupato di Tor Sapienza percettore del reddito arrestato all' interno del carcere di Rebibbia mentre tentava di consegnare dosi di hashish alla fidanzata detenuta. Lo stupefacente, per 22 dosi, era nascosto negli slip, pronto per essere consegnato al momento dei saluti.

il centro per l'impiego di pomigliano d'arco

Con quali soldi avesse acquistato lo stupefacente l' arrestato lo aveva chiarito in aula su esplicita richiesta del giudice: «Vivo con le 300 euro della pensione di invalidità e da un mese anche coi 1000 del reddito di cittadinanza. Lo stupefacente l' ho comprato con quei soldi: una sorpresa alla fidanzata per il compleanno». Intanto a febbraio la Cassazione ha stabilito riguardo il reddito che costituiscono reato le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, dei dati dichiarati, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l' ammissione al beneficio. Per la legge deve prevalere sempre il senso di lealtà.

il sito per il reddito di cittadinanza 4 Di Maio come il mago Silvan by GianBoy giuseppe conte e luigi di maio con la postepay per il reddito di cittadinanza giuseppe conte luigi di maio e la card per il reddito di cittadinanza 8 DI MAIO E LA CARD PER IL REDDITO DI CITTADINANZA BY LUGHINO meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 5 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 13 mafiosi con il reddito di cittadinanza