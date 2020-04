LE REGOLE NON VALGONO PER TUTTI – MAHA VAJIRALONGKORN, IN ISOLAMENTO SULLE ALPI, INIZIA A FAR INCAZZARE LA BAVIERA: IN BARBA AL LOCKDOWN IL RE DELLA THAILANDIA SI SPOSTA NON SOLO IN GERMANIA PER DELLE GITARELLE TURISTICHE, MA È ANCHE ANDATO A BANGKOK PER FESTEGGIARE LA FONDAZIONE DELLA SUA DINASTIA PER POI TORNARE NEL SUO RESORT BAVARESE DOVE SI SOLLAZZA CON LE SUE VENTI CONCUBINE E…

Paolo Valentino per il “Corriere della Sera”

maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 4

Avevamo lasciato il re di Thailandia, Maha Vajiralongkorn, in autoisolamento sulle Alpi bavaresi, diviso tra il suo lussuoso chalet sul Tegernsee, dove alloggia insieme a venti concubine, e un albergo a Garmisch-Partenkirchen, affittato in blocco per sistemarci il suo seguito di oltre 100 persone. Rama X è ancora lì. Ma ora il sovrano comincia ad abusare della pazienza delle autorità tedesche.

maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 5

In barba al lockdown e alla quarantena imposte con particolare severità in Baviera, Sua Maestà si muove tanto.

Non solo tra il suo buen retiro e l' hotel dove risiedono i suoi umili servitori, distante una trentina di chilometri, ma anche tra le città tedesche, usando il suo jet personale. È stato infatti segnalato a Dresda, Lipsia e Hannover, per puro svago turistico.

maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 2

Di più, una settimana fa è volato da Zurigo a Bangkok per esser presente alle celebrazioni del Chakri Memorial Day, il giorno che ricorda la fondazione della sua dinastia.

Per l' occasione la Thai Airways, che ha sospeso tutti i collegamenti con l' Europa, gli ha messo a disposizione un aereo. Subito dopo la cerimonia, il re ha fatto ritorno a Zurigo e da lì nel suo resort bavarese. «È quantomeno dubbio - chiosa la Bild Zeitung - che la sua escursione sia in linea con le regole della quarantena».

maha vajiralongkorn 5

Le misure varate dal governo della Baviera prevedono infatti che i cittadini extracomunitari senza permesso di residenza a lungo termine, non possano entrare in Germania a meno di ragioni urgenti e comunque non per ragioni di turismo. Certo Rama X può sempre invocare l' urgenza di ricongiungersi alle sue 20 concubine, che si racconta abbia organizzato come un reggimento militare con tanto di uniformi, gradi e mostrine, ma non sarebbe motivazione molto solida. Né i weekend in Germania possono essere rubricati come viaggi ufficiali.

maha vajiralongkorn 4

Celebre anche per aver nominato ufficiale dell' esercito thailandese il suo cagnolino Fufu, il sovrano ama la Baviera dal 2007, quando c' era andato per curarsi. Da allora diverse volte l' anno Rama torna sul Tegernsee, dove ha comprato casa. È successo anche a fine febbraio, a dispetto del Coronavirus, grazie alla comprensione interessata delle autorità di Garmisch-Partenkirchen, che gli hanno concesso una deroga speciale per l' affitto dell' Hotel Sonnenbichl, un quattro stelle ospitato in un imponente palazzo d' epoca.

maha vajiralongkorn e suthida tidjai 2

La motivazione ufficiale, tacendo i benefici economici per l' industria turistica colpita dal Covid-19, è che il seguito del sovrano si muove come un gruppo omogeneo e non rappresenta una minaccia d' infezione per i locali. La saga del re e delle sue concubine sulle Alpi bavaresi continua. Vi teniamo aggiornati.

