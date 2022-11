1 nov 2022 14:40

A ROTTA DI COLERA – IN LIBANO SONO GIÀ MORTE 17 PERSONE, E 400 SI SONO CONTAGIATE, IN TRE SETTIMANE. L’EPIDEMIA DI COLERA SAREBBE PARTITA DAI CAMPI PROFUGHI SIRIANI. NON A CASO IN SIRIA CI SONO PIÙ DI 20MILA CASI SOSPETTI – LA FRANCIA HA DONATO 13MILA DOSI DI VACCINO, MA LE AUTORITÀ TEMONO CHE LA MALATTIA, CHE SI PENSAVA DEBELLATA, POSSA DIVENTARE ENDEMICA