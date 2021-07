“SALLUSTI MI CONSIDERA UN SOPRAMMOBILE, NON CAPISCO PERCHÉ CE L'HA CON ME. MA NON SARÒ CERTO IO A TOGLIERE IL DISTURBO" – FELTRI VA ALLO SCONTRO CON SALLUSTI DOPO L’EPURAZIONE DI BECCHI: "LICENZIA QUELLI BRAVI. MI ASPETTO CHE MI CACCI” – E POI RIVELA COME FINIRA’ TRA GRILLO E CONTE – "IL TITOLO "PATATA BOLLENTE" SU VIRGINIA RAGGI? ERA GIÀ STATO FATTO PER RUBY, MA NESSUNO AVEVA FIATATO..." - "IL SUCCESSO È COME IL SESSO, SOPRAVVALUTATO"