Dagotraduzione da Daily Mail

stephanie browitt 2

Le immagini sono sorprendenti: la sopravvissuta al vulcano di White Island Stephanie Browitt si è tolta la fasciatura per la compressione del viso per la prima volta da quando ha subito ustioni sul 70% del suo corpo.

Stephanie stava visitando l'isola della Nuova Zelanda con sua sorella Krystal, 21 anni, e il padre Paul quando il vulcano è eruttato al largo della costa di Whakatane il 9 dicembre 2019.

Sua sorella e suo padre sono stati tra le 22 persone uccise dalla catastrofe, mentre Stephanie ha trascorso due settimane in coma con ustioni di terzo grado sulla maggior parte del corpo.

Domenica la 26enne è apparsa in Tv a 60Minutes e ha scoperto il suo viso che ha tenuto coperto da una fasciatura per due anni e mezzo. La donna si è guardata allo specchio e ha detto che ora vede "una persona che ha sopportato cose che non si sarebbe mai aspettata nella vita".

stephanie browitt con la famiglia

"Sono più dura di quanto avrei mai pensato di essere", ha detto. "Penso di aver imparato che la lotta per la sopravvivenza esiste davvero. Io ho combattuto ogni giorno per sopravvivere, solo per tornare me stessa.

La famiglia Melbourne stava facendo una crociera a bordo della Royal Caribbean quando ha intrapreso l'escursione di un giorno al vulcano, un'attività offerta dalla compagnia di crociere.

La madre di Stephanie, Marie, ha deciso di rimanere sulla nave mentre le sue due figlie e il marito sono andati in esplorazione.

Ma proprio mentre stavano lasciando il cratere, hanno visto del fumo nero fuoriuscire dal suo centro.

stephanie browitt 3

"Solo pochi secondi dopo, abbiamo sentito la guida del tour urlare "Corri" e abbiamo iniziato a scappare", ha ricordato Stephanie.

“Potevi sentire il suono di tutte le rocce che colpivano il suolo e le persone che urlavano”.

"Non pensavo che sarei sopravvissuta... pensavo che sarei morta".

Stephanie è rimasta bloccata sull'isola per ore prima che lei e suo padre venissero salvate e trasportate in aereo in ospedale in Australia.

Krystal, 21 anni, non è mai uscita viva dall'isola e il suo corpo è stato recuperato alcuni giorni dopo durante un'operazione di recupero. Il padre Paul è morto per le ferite riportate un mese dopo l'esplosione.

Domenica, Stephanie ha condiviso foto inedite delle sue orribili ferite durante i sei mesi trascorsi in ospedale sottoponendosi a cicli di estenuanti interventi chirurgici, che includevano l'amputazione delle dita.

Le immagini mostrano l'entità delle ustioni, che le hanno strappato strati di pelle dalla testa, dalla schiena, dalle braccia, dal busto e dalle gambe, lasciando i suoi arti esposti che necessitano di numerosi innesti cutanei.

stephanie browitt ustioni

Nonostante l'inimmaginabile dolore fisico che ha sopportato, la parte più dolorosa della sua prova è stata imparare a vivere senza suo padre e sua sorella.

"Vorrei che mio padre e mia sorella fossero ancora vivi e ancora con me", ha detto.

stephanie browitt eruzione del vulcano a whakatane nuova zelanda stephanie browitt ustioni 2