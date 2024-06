25 giu 2024 11:52

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È MENO INTELLIGENTE DI QUEL CHE SEMBRA (AL MOMENTO) – MCDONALD’S È STATA COSTRETTA AD ABBANDONARE IL SISTEMA DI ORDINAZIONE BASATO SULL’IA, NEI RISTORANTI DRIVE THROUGH DEGLI USA. IL SOFTWARE NON CAPIVA BENE LE RICHIESTE, CON RISULTATI A VOLTE ESILARANTI: TOPPING DI BACON SU UN GELATO, MA ANCHE RIFORNIMENTI NON RICHIESTI DI CENTINAIA DI “NUGGETS”. IN ALTRI CASI…