MILANISTI AGGRAPPATI ALLA BORSETTA - ''REPUBBLICA'' TORNA SUL RUMOR: ELLIOTT TRATTA LA CESSIONE DELLA SQUADRA A BERNARD ARNAULT, UOMO PIÙ RICCO D'EUROPA E PROPRIETARIO DEL GIGANTE DEL LUSSO LVMH - L'ASSENZA IN TRIBUNA DELLA FAMIGLIA SINGER DURANTE IL DERBY HA ALIMENTATO LE VOCI DA PARIGI. I SEI PUNTI IN CINQUE PARTITE NON AIUTANO PER LA TRATTATIVA: LA CIFRA BASE PER LA VENDITA SAREBBE SCESA A…