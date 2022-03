CHARLOTTE ANGIE

Da “la Zanzara - Radio 24” del 6 dicembre 2021

Charlotte Angie ha 26 anni, è italo-olandese ed è passata dal mestiere di commessa a quello di pornoattrice. Lei fa delle scene molto estreme, anche nel privato è abituata a fare gangbang o cose simili?: “No, no. Anzi. Nel privato queste cose non le ho ancora mai fatte nel mio privato. Solo sul set, in scena”.

Ma come si fa a passare da un giorno all’altro da un mestiere cosiddetto normale al mondo del porno, che Parenzo giudica repellente e schifoso? La motivazione è solo i soldi, il denaro?: “Allora, da italo-olandese sono cresciuta con una mentalità molto aperta sul sesso. E poi ho sempre guardato il porno. A un certo punto mi sono detta: mi piacerebbe essere dall’altra parte, essere l’attrice, provare quella situazione che nel privato non poteva capitarmi.

Ovvio che poi a livello economico mi convine di più rispetto a fare la commessa. Dunque ho conciliato le due cose: fare una cosa che mi piaceva e nello stesso tempo guadagnare di più”.

Ma perché iniziare con scene molto estreme, tipo andare con cinquanta uomini o altre cose di questo tipo?: “L’estremo è molto seguito nel mercato del porno, è inutile negarlo. All’inizio avevo, però, avevo paura di affrontare cose mai provate. Ma volevo entrare in questo mondo, le ho provate, mi sono trovata a mio agio, e poi lavoro con professionisti veri”. Lei ha un sogno, qualcosa che vuole provare in questo mestiere?: “Non mi pongo particolari limiti, sono aperta a ogni esperienza”.

CASO CHARLOTTE ANGIE, LA COLLEGA ATTRICE HARD SABRINA ICE: “L’ASSASSINO MENTE. IO LA CERCAVO E MI RISPONDEVA LUI. VOLEVA FOTOGRAFARMI. ADESSO HO PAURA”. E RIVELA: “STA PER USCIRE IL SUO PRIMO FILM”

Niccolò Fantini per https://mowmag.com

Carol Maltesi (nota nell'hard come Charlotte Angie), 26 anni, madre di un bambino di sei), è stata uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa, reo confesso. Lui, il bancario-fotografo Davide Fontana, ha detto ai carabinieri che nessuno dopo la sua scomparsa l’aveva cercata, ma la collega attrice porno Sabrina Ice, che abbiamo intervistato, lo smentisce: “Lo conosco bene. Avevano una storia. Cercavo dove poterla contattare e lui mi diceva che aveva smesso. Spesso rispondeva lui, anche sugli account per lei. Non mi sembra possibile che sia stato lui. Voleva farmi della foto e ci stavamo organizzando. Ora questa cosa mi fa tremare”. E sul porno: “Lei ha cominciato con me nel 2021 e poi ha iniziato ad andare a girare scene sui set di Praga. Abbiamo girato la nostra prima scena in Italia con Max Felicitas: non è ancora uscita ed è il vero debutto di Charlotte”

Si chiamava Carol Maltesi, aveva 26 anni ed era una italo-olandese mamma di un bambino di sei anni. Nell'ultimo biennio era alla ricerca di "un nuovo inizio": dalla provincia di Varese, tra Busto Arsizio, Rescaldina e Sesto Calende, dove aveva studiato nell'istituto delle ex orsoline e dopo aver lavorato come commessa per alcuni anni in una profumeria di Milano, aveva cominciato a girare film sui set a luci rosse nell'Est Europa, nel ruolo di attrice hard e col nome d'arte di Charlotte Angie.

Lei è la povera ragazza, fatta a pezzi e gettata in sacchi del pattume, ritrovata domenica 20 marzo in fondo a un dirupo nei pressi di Borno, in provincia di Brescia. Il sito di informazione BSNews ha svolto un'inchiesta giornalistica che ha contribuito alle indagini con elementi cruciali per identificare la vittima, attraverso il riconoscimento dei tanti tatuaggi sul corpo dell'attrice per adulti.

E soprattutto per l'agire del colpevole assassino: il vicino di casa e bancario di Milano, Davide Fontana. Gli inquirenti sono infatti riusciti a risolvere l'ennesimo omicidio efferato ai danni di una giovane donna e senza alcuna forma di rispetto umano e post mortem, come nel precedente caso dell'omicidio della giovane Pamela Mastropietro.

A ucciderla è stato infatti un suo amico e vicino di casa, con cui pareva essere in buoni rapporti dopo una relazione sentimentale: il 43enne milanese Davide Fontana, di professione bancario e per “hobby” anche fotografo di giovani e promettenti attrici hard nel mondo del Porno.

L'uomo lombardo si è presentato ieri sera in caserma, assicurando di voler fornire elementi utili allo sviluppo delle indagini, ma con un racconto zeppo di contraddizioni è stato messo alle strette dagli investigatori ed è crollato, confessando l'efferato delitto. La giovane Carol e il suo assassino Davide avevano avuto una relazione, ma dopo la rottura erano rimasti amici continuando a frequentarsi, come dichiarato dal reo confesso agli inquirenti e come è stato confermato a MOW da alcune attrici e performer che conoscevano la giovane originaria di Varese.

L'omicidio risale allo scorso gennaio, secondo quanto ha dichiarato il 43enne che utilizzava spesso l'auto della vittima, che è stata anche immortalata dalle telecamere di sorveglianza nel comune di Borno la domenica del ritrovamento del cadavere di Charlotte Angie. L'omicida ha conservato il cadavere della donna in un congelatore nella casa della sua stessa vittima, poi dopo averlo sezionato a pezzi, lo ha inserito in 4 sacchi neri della spazzatura e li ha scaraventati nel dirupo che conosceva in montagna per pregresse vacanze.

Inoltre Davide Fontana ha usato per molti mesi il telefono della vittima, scrivendo lo scorso sabato ai colleghi di Brescia: “Non ho tempo adesso per i giornalisti e per spiegare perché ho lasciato il porno” e aggiungendo: "ah ho, capito mi hanno già detto diverse persone di quella ragazza. Io sto bene fortunatamente" in risposta alle domande circa gli identici tatuaggi.

Nelle 3 ore di domande dei carabinieri l'assassino ha raccontato che nessuno in questi mesi ha cercato Charlotte Angie: “Solo la mamma con alcuni messaggi whatsapp e l'ex compagno sempre con messaggi. Al telefono nessuno” , un'informazione infondata, almeno dai riscontri che ha ricevuto MOW per tutta la mattinata di oggi: il 43enne impiegato di banca, rispondeva in sostituzione di persona ai messaggi ricevuti o alle telefonate dirette sul proprio personale numero di telefono. Menzogne a parte, Davide Fontana ha confessato l'omicidio, la distruzione del cadavere e l'occultamento, dopo essersi presentato spontaneamente in caserma per denunciare la scomparsa della giovane attrice hard 26enne.

Come lei stessa aveva dichiarato a Giuseppe Cruciani de La Zanzara, che ben conosce le attrici hard italiane che vanno lavorare sui set per adulti in Repubblica Ceca, lo scorso 6 dicembre: Charlotte Angie aveva da poco iniziato a lavorare nel settore dell'intrattenimento per adulti, con un proprio canale su Onlyfans ed era stata a Praga per girare scene hardcore per alcune note produzioni del cinema per adulti: già vantava parecchi video e riprese davvero molto estreme. Sia gangbang, che bukkake e altre performance hard e pratiche sessuali che certamente non sono una competenza di tutte le donne di questo Pianeta, ma sono invece molto richieste dal settore dell'intrattenimento per adulti e vengono ben remunerate in termini economici per le attrici che le interpretano durante le riprese.

MOW da stamattina è impegnato in scambi di informazioni e opinioni con alcuni noti nomi mondiali del cinema a luci rosse. Il leggendario attore, regista e produttore del cinema internazionale per adulti Rocco Siffredi non conosceva personalmente l'attrice italo-olandese, ma ci ha raccontato che di recente era stata anche a Budapest, un'altra importante capitale mondiale dell'intrattenimento per adulti, nonché ci ha mostrato una chat privata con un'altra famosa personalità del settore a luci rosse: Ester Brillabes, titolare dell'agenzia di modelle erotiche www.brillbabes.com, che aveva avuto solo alcuni primi contatti con Carol Maltesi, come il canonico scambio di fotografie professionali, dove la giovane attrice hard italo-olandese è ritratta sui set cinematografici dei video interpretati.

Abbiamo quindi contattato un'altra attrice per adulti, già conosciuta dai lettori del nostro giornale: Sabrina Ice, ex hostess di una nota compagnia aerea fallita di recente, nonché amica personale di Charlotte Angie, al secolo Carol Maltesi.

Sabrina, spiace sentirsi in occasioni così drammatiche come un macabro omicidio di una collega: quando l'ha sentita l'ultima volta?

"Sono sconvolta perché la settimana scorsa, pochi giorni fa, ho sentito lui: Davide, che mi ha raccontato che lei era andata via e lui credeva fosse a Padova. Non l'ho sentita direttamente da quando era tornata da Praga, circa dicembre. Lei si voleva ritirare, ma è tutto quello che mi ha detto lui: con lei non ho parlato dopo Praga.

Con lui ho invece parlato spesso, perché mi doveva fare anche delle foto. Oddio, ho i messaggi con lui: gli avevo chiesto come contattarla e lui mi ha detto che non aveva il suo nuovo numero. Voleva farmi delle fotografie e ci stavamo appunto organizzando. Oddio che cosa davvero tremenda: è stato lui, ma davvero, non mi sembra possibile?!?"

Sì, ha confessato ieri in caserma dai Carabinieri a Brescia. Lo hanno arrestato. Ma Davide Fontana è un bancario o è un fotografo?

"No, non so che lavoro fa in realtà. Lui è il suo vicino, con cui aveva avuto una storia, ma mesi fa, agli inizi. Erano amici, lui le faceva le foto, ma così per passione, non lo fa di lavoro tutti i giorni. Le voleva fare anche a me, per questo ci eravamo sentiti! Lui voleva organizzare queste foto con me: ci siamo sentiti apposta in questi giorni e ha ripetuto che lei aveva smesso ed era andata via. Ma quindi è stato lui: sono sconvolta! Lo conosco molto bene, l'ho sentito appena pochi giorni fa, mi fa tremare questa cosa".

Ma era il suo ex?

"No, lei ha avuto il figlio anni fa ma con un altro uomo. Lui era il suo vicino di casa. Avevano una storia, ma un po’ di mesi fa, all'inizio quando lei ha cominciato a conoscere l'ambiente del porno, lui non so cosa faceva di mestiere, ma agli inizi la aiutava e le faceva le foto, la accompagnava in giro, cose così. Si frequentavano perché erano in buoni rapporti: erano amici".

Voi due, come altre attrici hard italiane che lavorano sui set per adulti a Praga, avete praticamente cominciato insieme, nello stesso biennio, giusto?

"Lei ha iniziato con me: nel 2021. Dopo la mia operazione al seno, per cui credo intorno a giugno 2021. Noi due abbiamo girato una nostra prima scena, ma in Italia e con Max Felicitas, che non è ancora uscita. In questa scena siamo noi 3, ma non si è mai vista ed è il vero debutto di Charlotte, ma nessuno l'ha vista perché ancora non è stata rilasciata. L'abbiamo girata tanti mesi fa, dopo la scorsa primavera".

E dopo che Carol era stata a lavorare a Praga non l'ha più sentita? Era scomparsa?

"No, quando è tornata non pensavo che fosse scomparsa. Ho sentito solo lui: cercavo dove poterla contattare e lui mi ha detto che aveva smesso. Spesso rispondeva lui, anche sugli account di lei, non è così infrequente. Pensavo che per lei fosse un cambio di vita, un colpo di testa, almeno lo pensavo fino ad ora: questo è quello che a me aveva sempre detto lui, ancora la scorsa settimana, che non sapeva come contattarla. E anche su Instagram aveva tolto alcune foto, come avevo visto. E io ho chiesto a lui dove fosse lei: mi ha detto che era tornata dal figlio, mi ha detto lui che era li. Il figlio vive a Padova con il padre, per questo non ci ho pensato molto sopra: è quello che mi ha detto lui al telefono e in chat la scorsa settimana".

Per cui non è vero, come ha dichiarato oggi il reo confesso, che nessuno la cercava?

"Mi pare evidente: è una menzogna".

Ma Carol aveva appena cominciato a fare l'attrice di film per adulti e già voleva smettere? Nell'intervista de La Zanzara dice tutt'altro, tu pensi sia vero?

"Lei ha cominciato con me nel 2021 e poi ha iniziato ad andare a girare scene sui set di Praga. Sapevo che lei era tornata da Praga, ma poi tra social e contatti pareva davvero che avesse smesso: ma ora si scopre che è stata uccisa tanto tempo fa ed è chiaro che è stato lui per cui non so cosa fosse vero. Lei pensava che nel porno si ottiene tutto e subito, ma tu lo sai che è difficile in questo settore: è un lavoro. Forse non era molto a suo agio ed era un po' turbata. Ma in realtà lei aveva lasciato il suo lavoro precedente e spesso il successo non arriva subito. Lei si era licenziata per iniziare la carriera nel porno".

Grazie per il tuo tempo e per le tue risposte, perdona l'invasione in un momento drammatico e concitato.

"Grazie a voi e sono sconvolta: che orribile fine. Lui l'ho sentito da pochi giorni. Che cosa orribile. Mi ha molto agitato la notizia".