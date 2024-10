RUDY È AL VERDE! - PER RISARCIRE LE DUE SCRUTATRICI CHE HA DIFFAMATO NEL 2020, RUDY GIULIANI DOVRA' CEDERE LORO I SUOI BENI DI LUSSO E UNA CASA. IL GIUDICE AVEVA CONDANNATO L'EX SINDACO DI NEW YORK ED EX AVVOCATO DI TRUMP A PAGARE UNA MULTA DA 148 MILIONI DI DOLLARI, DOPO CHE HA ACCUSATO LE DUE DI AVER MANIPOLATO I DATI ELETTORALI - TRA I BENI DA CUI L'80ENNE DOVRA' SEPARARSI CI SONO UNA MERCEDES DEL 1980 APPARTENUTA ALL’ATTRICE LAUREN BACAL, LA DIVISA AUTOGRAFATA DI JOE DIMAGGIO E...

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per www.repubblica.it

https://www.repubblica.it/esteri/2024/10/23/news/rudy_giuliani_patrimonio_diffamato_donne-423573248/

rudy giuliani 2

Una Mercedes del 1980 appartenuta all’attrice Lauren Bacal. La divisa sportiva autografata del celebre campione di baseball Joe DiMaggio. Una preziosa collezione di orologi, compreso uno donatogli all’indomani dell’11 settembre dall’allora presidente francese Jaques Chirac e un altro appartenuto al padre. Ancora, due anelli tempestati di diamanti con l’icona degli Yankees, la squadra del cuore. Senza dimenticare la lussuosa penthouse affacciata su Madison Avenue, nell’Upper East Side di Manhattan.

rudy giuliani 3

Sono solo alcuni dei beni – quelli più preziosi e unici – da cui Rudy Giuliani dovrà separarsi entro una settimana. Sì, l’ormai ottantenne ex sindaco-sceriffo di New York che nel 2020 fu l’avvocato personale di Donald Trump e tanto sostenne il tycoon nelle false accuse di brogli elettorali. Lunedì un giudice newyorchese gli ha ordinato di cedere entro il prossimo 29 ottobre una importante parte del suo patrimonio a due donne da lui diffamate proprio in occasione di quelle elezioni.

rudy giuliani 4

Le scrutatrici della Georgia Ruby Freeman e Shaye Moss, madre e figlia afroamericane che lavoravano nello stesso seggio e vennero da lui accusate senza prove di aver manipolato il risultato del voto nella contea di Fulton basandosi su un video dove si scambiano qualcosa. Una chiavetta attaccò l’avvocato repubblicano. In realtà un cioccolatino alla menta.

Giuliani ha continuato per mesi a calunniarle pur senza prove: mentre le due subivano interrogatori da parte dell’Fbi e minacce d’ogni tipo dai sostenitori di Trump. È finita che gli hanno fatto causa per diffamazione: e hanno vinto. A dicembre, un giudice di Washington ha infatti ordinato all’ex sindaco ormai in disgrazia di pagar loro ben 148 milioni di dollari per risarcirle dei danni morali subiti. [...]

rudy giuliani alla commemorazione dell attacco alle torri gemelle

Il magistrato newyorchese ha infatti notato che Giuliani non ha ottenuto nessuna deroga o sospensione dal tribunale. E ha dunque imposto il passaggio dei beni dell’ex sindaco in un fondo intestato alle due donne. Accogliendo la richiesta degli avvocati di Freeman e Moss che avevano fra l’altro notato come “prima di dichiarare bancarotta, Giuliani avesse messo in vendita l’appartamento di New York per 5,7 milioni di dollari”.

foto segnaletica di rudy giuliani

Non solo: i legali delle due donne potranno anche perseguire il debito che Trump ha ancora verso il suo ex avvocato. Il tycoon gli deve infatti 2 milioni di dollari per parcelle non pagate e saranno incassati in sua vece. Nel fondo finiranno poi numerose suppellettili di casa Giuliani, televisore compreso, e l’ammontare dei fondi depositati su tre conti aperti presso Citibank il cui totale non è stato reso noto. [...]

rudy giuliani rudy giuliani rudy giuliani e l incidente con la tinta jake angeli rudy giuliani rudy giuliani save america march rudy giuliani 2 RUDY GIULIANI rudy giuliani con la tinta colata meme rudy giuliani rudy giuliani si costituisce in georgia 1