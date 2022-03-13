congelate le ville di como di Vladimir Soloviev
I RUSSI INIZIANO A RIBELLARSI - DURANTE UNA PUNTATA DI UNO DEI TALK PIU' POPOLARI DEL PAESE, GLI OSPITI HANNO CONTESTATO L'INVASIONE, NONOSTANTE IL TENTATIVO DEL CONDUTTORE DI CORREGGERE IL TIRO - UNA PRESA DI POSIZIONE CHE RISCHIA DI COSTARGLI CARO: NEI GIORNI SCORSI IVAN URGANT, POPOLARISSIMO PER AVER CONDOTTO "CAPODANNO CIAO 2020" E "CIAO 2021" HA PRESO POSIZIONE SULLA GUERRA E... - VIDEO-
congelate le ville di como di Vladimir Soloviev
IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE: STANNO PER ENTRARE IN AZIONE LE SPORCHE BRIGATE DI PUTIN – DOMENICO QUIRICO SPIEGA CHE NON E’ UN SEGNALE DI DEBOLEZZA AVER ARRUOLATO I MERCENARI SIRIANI. ANZI E’ LA PROVA CHE LA GUERRA STA PER ENTRARE IN UNA FASE PIU’ CRUENTA IN CUI CI VOGLIONO "PROFESSIONISTI ESPERTI DELLA MISCHIA URBANA, ASSASSINI SENZA PIETÀ. NON SI POSSONO ABBATTERE GLI UOMINI COME LE BESTIE AL MATTATOIO. BISOGNA AFFATICARSI A UCCIDERLI…"
L’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI FA VOLARE LEONARDO A PIAZZA AFFARI: +11,5% - IL TITOLO SI STA AVVICINANDO A 9 EURO, SOGLIA MAI PIÙ RAGGIUNTA DALL'INIZIO DEL PRIMO LOCKDOWN DI MARZO 2020 - LE AZIONI SONO GIÀ SALITE DEL 28% DALL'INIZIO DEL CONFLITTO IN UCRAINA, CHE PORTERÀ A UN AUMENTO DELLE SPESE MILITARI DEI PAESI UE - APPREZZATI ANCHE I NUMERI DEL 2021 E IL RITORNO ALLA CEDOLA
E GIULIETTA RESTA SEMPRE ‘NA ZOCCOLA - LA VERGOGNA DEGLI ULTRÀ VERONESI: ESPONGONO FUORI DAL BENTEGODI UNO STRISCIONE CON LE COORDINATE CHE INCITA A BOMBARDARE NAPOLI - LO SCRITTORE PARTENOPEO MAURIZIO DE GIOVANNI: "A CHE PUNTO PUÒ ARRIVARE L'IMBECILLITÀ (SUB) UMANA. LA CURVA VERONESE E’ SEMPRE AMMIREVOLMENTE PRONTA A COGLIERE ELEMENTI DI STRETTA ATTUALITÀ PER RINNOVARE LA PROPRIA PROFONDA IDIOZIA RAZZISTA" - IL MITOLOGICO STRISCIONE DEI TIFOSI DEL NAPOLI SU GIULIETTA (FOTO)
CAFONALINO - ROMA OFFRE UN'OCCASIONE IMPERDIBILE PER AMMIRARE IL LAVORO ED IL TALENTO DI UN MAESTRO DELLA VIDEOARTE, BILL VIOLA - 15 OPERE VISIVE DI TRASCENDENTE BELLEZZA E CRUDO POTERE EMOTIVO, CONCEPITE COME UN VIAGGIO 'IMMERSIVO' ATTRAVERSO IL CICLO DELLA VITA - ALL'INAUGURAZIONE A PALAZZO BONAPARTE, LA BONATUTTA MARIA ELENA BOSCHI, ROBERTO CICUTTO, LUCA JOSI, GIORGIO TIRABASSI, LORENZA BONACCORSI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...