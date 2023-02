SAPEVATE CHE ENRICO VIII AVEVA UNA PERSONA PAGATA PER PULIRGLI IL CULO? SI CHIAMAVA “GROOM OF THE STOOL” ED È SOLO UNO DEI MOLTISSIMI LAVORI (FORTUNATAMENTE) SCOMPARSI NEL CORSO DEI SECOLI – UNA VOLTA C’ERANO LE SVEGLIE E I COMPUTER UMANI, LE RAGAZZE DELLE SIGARETTE, I TAGLIATORI DI GHIACCIO E I “PINSETTER”, BAMBINI CHE SI OCCUPAVANO DI RIMETTERE A POSTO I BIRILLI DEL BOWLING. TUTTE PROFESSIONI CHE L’EVOLUZIONE E LA TECNOLOGIA HANNO RESO INUTILI. LE PROSSIME? I CASSIERI, I TASSISTI E…

DAGONEWS

groom of the stool.

Le società evolvono, si sa, e con esse cambiano le persone e le professioni. Alcune, più che modificarsi, spariscono nell’indifferenza collettiva. Il sito History Defined ha fatto una curiosa lista delle professioni comuni fino a qualche decennio fa e diventate improvvisamente obsolete.

“In questo elenco – si legge sul sito, specializzato in aneddoti storici - verranno illustrati alcuni dei lavori più strani, ma all'epoca necessari, che sono scomparsi, principalmente per via dei progressi tecnologici. Ad esempio, le moderne piste da bowling sono dotate di elaborati sistemi di raccolta delle palle e dei birilli, per cui i ‘pinsetter’ non sono più necessari. Allo stesso modo, con la diffusione della refrigerazione, il mestiere del tagliatore di ghiaccio è diventato un ricordo del passato. In questo articolo verranno illustrate dieci strane professioni che non esistono più. Chissà, forse scoprirete un lavoro che i vostri antenati facevano prima che voi nasceste”.

Dunque, andiamo a vedere la lista.

La sveglia umana

mary smith la sveglia umana

“Ai tempi in cui non c'erano le sveglie, le persone assumevano altri esseri umani per svegliarsi al mattino. Può non sembrare necessario, ma nell'Ottocento era un lavoro piuttosto essenziale. Le "sveglie umane" o "Knocker Uppers" usavano spesso lunghe aste per battere sulle finestre dei loro datori di lavoro o addirittura per sparare piselli contro i vetri delle finestre.

Può sembrare un lavoro superfluo, ma pensateci: anche all'epoca le persone non avevano bisogno di svegliarsi a determinati orari? Dopotutto, si poteva perdere una riunione o un appuntamento importante se si dormiva troppo. Vi immaginate di dover pagare qualcuno per svegliarvi ogni mattina?”

I “pinsetter”

acchiapparatti

“Se avete giocato almeno una volta a bowling, saprete che le macchine resettano i birilli dopo ogni turno. Ma prima di queste macchine automatiche, c'era una professione dedicata a sistemare manualmente i birilli. I ‘dipendenti’ erano spesso bambini. Si trattava di un lavoro noioso. L'introduzione delle ‘spillatrici’ automatiche nel 1956 da parte della Brunswick Company è stata rivoluzionaria per il settore”. Talmente rivoluzionaria da aver eliminato una professione, togliendo il lavoro a molti operai. Un lavoro peraltro pericoloso, “perché i birilli o le palle da bowling potevano colpirli. Naturalmente, un lavoro del genere oggi viola le leggi sul lavoro minorile, ma allora i tempi erano diversi.

I tagliaghiaccio

tagliatori di ghiaccio all'opera al lago glen, 1920

“Sapevate che prima dell’introduzione della moderna refrigerazione, le persone tagliavano il ghiaccio da laghi e fiumi per conservare gli alimenti? Nel 1800 il tagliatore di ghiaccio era una vera e propria professione ed era un lavoro pericoloso. Usavano grandi seghe per tagliare i blocchi di ghiaccio, che poi trasportavano nelle case e nelle aziende. Questa professione è diventata rapidamente obsoleta negli anni Venti. È difficile credere che un tempo si facesse questo per vivere, ma dimostra quanto sia cambiata la nostra società in un periodo così breve”.

I raccoglitori di sanguisughe

pinsetter al lavoro a new york

“Prima della medicina moderna, le sanguisughe venivano utilizzate per il salasso, una pratica medica in cui i medici estraevano il sangue da un paziente per curare varie malattie. Si potrebbe considerare una pratica strana e barbara, ma in realtà questi piccoli vermi erano molto richiesti dai medici. Tanto che c'erano persone che le raccoglievano per vivere.

Questi ‘raccoglitori di sanguisughe’ si recavano spesso in paludi e acquitrini per trovare le sanguisughe. Usavano vecchi cavalli, a cui le sanguisughe si attaccavano, oppure direttamente il proprio corpo per attirarle.

Il “lampionaio”

groom of the stool

“Il compito di queste persone era illuminare le strade di notte, proprio come avviene oggi con i lampioni elettrici. Usavano un lungo palo con uno stoppino a un'estremità per accendere l'olio o le candele nei lampioni, per poi tornare a spegnerle al mattino. L'illuminazione manuale dei lampioni iniziò a declinare con l'invenzione delle lampade a gas nel 1814 in Europa e poi, ancora più rapidamente, con l’arrivo della lampadina a incandescenza di Thomas Edison nel 1879. La professione era diventata obsoleta e quasi estinta all'inizio del 1900.”

L’acchiappatopi

Un tempo era una professione comune, soprattutto in Europa, in particolare durante la Peste Nera, quando i ratti costituivano un problema significativo nelle città. Gli acchiappatopi intrappolavano o sparavano agli animali e li consegnavano alle autorità. In alcuni casi, erano anche responsabili dello smaltimento. Ovviamente, questo lavoro li esponeva a malattie, poiché i ratti potevano diffondere malattie. Con l'avvento dei moderni metodi di disinfestazione, questa professione è scomparsa”. E la qualità vita di queste persone si è allungata

resurrezionisti

Il computer umano

“No, non è un film di fantascienza: c'è stato un tempo in cui le organizzazioni assumevano persone per eseguire calcoli ora gestiti dai computer. Questi ‘computer umani’ erano spesso donne, ritenute più capaci di svolgere questi compiti ripetitivi.

Resurrezionisti

Prima della medicina moderna, si credeva che sezionare i cadaveri fosse il modo migliore per studiare l'anatomia. Tuttavia, c'era un problema: i cadaveri a disposizione legalmente erano molto rari. Quindi, chi aveva bisogno di corpi per i propri studi assumeva dei "resurrezionisti" per rubarli dai cimiteri. Le università dovevano assumere "resurrezionisti" per tenere il passo con la domanda di cadaveri. Il furto di tombe era molto diffuso in Gran Bretagna. Anche se i "resurrezionisti" non erano ben visti dalla comunità per ovvie ragioni, questa professione divenne obsoleta con l'approvazione dell'Anatomy Act nel 1832, che la rese illegale.

computer umani

I resurrezionisti venivano spesso catturati e accusati di furto di tombe. Con lo sviluppo delle moderne scuole di medicina, questa professione non è più necessaria.

La ragazza delle sigarette

Le “Cigarette Girl” erano un tempo comuni in America, soprattutto nei primi anni del 1900. Andavano in giro per locali pieni di fumatori, come bar e club, a vendere sigarette ai clienti. Di solito indossavano abiti succinti per attirare l’attenzione dei maschi, e vendevano sigarette da una scatola appesa al collo. Con l’arrivo dei distributori automatici, a metà del 1900, questo lavoro è andata progressivamente in declino, per poi sparire del tutto a fine secolo

computer umani

“Groom of the stool”

Questo lavoro è forse uno dei più strani, una figura intraducibile in italiano (tipo “lo sposo dello sgabello”): un cortigiano che, alla corte inglese, si occupava di assistere il re durante le sue minzioni e abluzioni. In pratica, di aiutarlo a espletare i suoi bisogni e “fornirgli il necessario per andare in bagno”. Forniva asciugamani, acqua e un lavabo, ma non è chiaro se pulisse anche il culo reale. Di sicuro, come racconta “History Defined”, “svuotava anche il vaso da notte e, vista la sua peculiare occupazione, era anche un confidente del capo. La figura divenne famosa sotto Enrico VIII: il re dalle sei mogli aveva un “groom of the stool” che controllava persino i suoi movimenti intestinali, per assicurarsi che fosse in buona salute e, in caso contrario, parlava con i medici per rimediare alla situazione”.

Questi alcuni dei molti lavori spariti nel corso dei decenni, ma quali professioni saranno le prossime a finire in soffitta? “History defined” ne elenca cinque: il cassiere, il bancario, gli autisti di Taxi, l’agente di viaggi e il postino. Staremo a vedere.

cigarette girl lampionaio cigarette girls 1956 cigarette girl.

computer umani 2