SAREBBERO DUE I COMANDANTI RUSSI RIMASTI UCCISI IN UN GIORNO IN UN’IMBOSCATA DEGLI UCRAINI – OLTRE A KUTUZOV SAREBBE MORTO ANCHE IL TENENTE GENERALE ROMAN BERDNIKOV, UN PEZZO DA NOVANTA: COMANDAVA LE ARMATE RUSSE IN SIRIA QUANDO PUTIN L’HA SPOSTATO A CAPO DELLE FORZE RUSSE E DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK NEL DONBAS – LA RUSSIA AVREBBE ANNUNCIATO LA MORTE DI KUTUZOV PER MASCHERARE LA PERDITA DEL PIU’ FAMOSO BERDNIKOV…

Dagotraduzione da Daily Mail

il tenente generale roman berdnikov

Il presidente russo Vladimir Putin ha perso due dei suoi comandanti più anziani in un solo giorno in un'imboscata su un ponte nell'Ucraina orientale. Lo ha affermato un gruppo di giornalisti indipendenti che lavorano su entrambi i fronti della guerra.

La Russia ha confermato la morte del maggiore generale Roman Kutuzov domenica, ma nuovi rapporti di lunedì affermano che il tenente generale Roman Berdnikov è stato ucciso lo stesso giorno in un attacco effettuato dalle forze di Kiev.

La morte di Kutuzov è stata confermata da Mosca con insolita celerità, un fatto che è stato interpretato come un tentativo di coprire la perdita del 47enne Berdnikov.

roman berdnikov alla parata militare del giorno della vittoria alla base aerea di khmeimim il 9 maggio 2022

Meno di un mese fa, Berdnikov era comandante della task force delle forze armate russe in Siria ed è stato spostato al comando delle forze di Putin e di quelle della Repubblica popolare di Donetsk [DPR] nel Donbas.

Se la sua morte sarà confermata, sarà il 12° generale ucciso in guerra.

Ciò significherebbe che due dei più alti comandanti russi a Donetsk sono stati eliminati in un colpo solo, un colpo durissimo per Putin.

Sia la notizia della morte di Berdnikov che quella di Kutuzov provengono dal canale Volya Telegram, da giornalisti di guerra indipendenti che lavorano su entrambe i fronti del conflitto.

fumo di esplosioni a kiev

"La mattina del 5 giugno, il tenente generale Roman Berdnikov, che guidava le truppe russe e le unità della DPR da Donetsk, è partito per un viaggio di lavoro", si legge nel post. "Durante il tragitto, presumibilmente su un ponte, i veicoli sono stati attaccati da un gruppo di sabotaggio e ricognizione ucraino".

Parte del convoglio è stato "distrutto o immobilizzato", ma alcuni veicoli, "dopo aver subito gravi danni e aver risposto al fuoco, sono riusciti a sfuggire all'imboscata e ad andarsene", si legge nel post.

il generale roman kutuzov

"Dopodiché, le nostre fonti hanno riferito che Roman Berdnikov è morto nello scontro", continuava il rapporto. "Poco dopo, altre due fonti lo hanno confermato, specificando che altri alti ufficiali potrebbero essere morti durante lo scontro."

Rapporti successivi sono emersi secondo cui il secondo in comando di Berdnikov, Kutuzov, era morto. Volya ha dichiarato di fidarsi delle sue fonti sul fatto che entrambi i generali siano stati uccisi: Kutuzov su un ponte nella regione di Donetsk, e non nel luogo nella regione di Luhansk specificato nei primi rapporti russi.

attacchi missilistici a kiev

"È logico che entrambi viaggiassero nello stesso convoglio ed entrambi siano caduti in un'imboscata", afferma il rapporto. «Una parte del convoglio è riuscita a fuggire. Partiamo dal presupposto che Berdnikov fosse su una delle auto sopravvissute, ma che sia morto durante i bombardamenti.

«Coloro che sono scampati al fuoco non hanno potuto conoscere la sorte di coloro che sono rimasti sul ponte. Hanno comunicato l'attacco e la morte di Berdnikov al quartier generale mentre quella parte del convoglio è rimasta isolata ed era sotto tiro.

«E’ diventato subito chiaro che il maggiore generale Kutuzov era tra quelli rimasti sul ponte. E non appena l'esercito russo è arrivato sul campo di battaglia, è stato trovato anche il suo corpo.'

Il rapporto afferma: "Quello che i comandanti russi avevano nelle loro mani [erano] due generali morti, uno dei quali guidava un intero raggruppamento dell'esercito in Siria [fino a maggio], e poi ha svolto un ruolo importante nel comandare l'intero raggruppamento nell'Ucraina orientale.

il maggiore generale andrey simonov

'Le forze armate russe non avevano ancora perso due generali in un giorno in Ucraina.

'E' chiaro che i 'sabotatori' ucraini non taceranno e parleranno del successo dell'attacco.

"Non sanno che sono riusciti a uccidere anche Berdnikov, perché hanno visto il corpo dell'unico maggiore generale Kutuzov."

Il canale ha ipotizzato che la Russia abbia annunciato la morte di Kutuzov, nel tentativo di mascherare la perdita del "molto più famoso e importante Berdnikov".

Bernikov, che in precedenza ha prestato servizio in Siberia, è apparso in un video meno di un mese fa, alla parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio alla base aerea russa di Hmeimim in Siria.

Nel video si spiegava: "Soldati e ufficiali delle forze armate russe hanno difeso con onore gli interessi della Russia nella lotta al terrorismo internazionale nella Repubblica araba siriana e durante l'operazione militare speciale in Ucraina, continuando degnamente le tradizioni vittoriose degli eroi in prima linea".

il maggiore generale vitaly gerasimov

La Russia ha perso generali a un ritmo allarmante, con rapporti non confermati che suggeriscono che l'intelligence occidentale - in particolare quella degli Stati Uniti - ha aiutato l'Ucraina a prendere di mira le figure militari più importanti di Putin in Ucraina.

Perdere anche due generali in una guerra sarebbe considerato eccessivo nella maggior parte dei conflitti dalla seconda guerra mondiale. Se la morte di Berdnikov sarà confermata, Putin avrà visto uccidere una dozzina di suoi generali.

Inoltre, almeno 49 colonnelli sono stati uccisi finora nella guerra con l'Ucraina.

il tenente generale yakov rezantsev il maggiore generale andrei kolesnikov la tomba del maggiore generale vladimir frolov nel cimitero di serafimovskoe, san pietroburgo