UNA SCOPATA MA FATTA BENE! - NEL MONDO ANIMALE CI SONO ALCUNE SPECIE CHE MUOIONO APPENA DOPO L'ACCOPPIAMENTO - GLI UNICI MAMMIFERI CHE SI RIPRODUCONO UNA SOLA VOLTA NELLA VITA SONO GLI ESEMPLARI MASCHI DI ANTECHINO, UN MARSUPIALE AUSTRALIANO CHE, DURANTE IL PERIODO RIPRODUTTIVO SI "TRASFORMANO": I LORO LIVELLI DEGLI ORMONI SESSUALI E DELLO STRESS SI ALZANO, IL SISTEMA IMMUNITARIO COLLASSA E POI MUOIONO DOPO SESSIONI CHE DURANO ANCHE PER 12 ORE...

antechino

Gli esemplari maschi di antechino, piccolo marsupiale australiano, sono gli unici mammiferi con semelparità, cioè si riproducono una sola volta nella vita. I giovani maschi vivono con la madre oltre lo svezzamento ed ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si "trasformano": i loro livelli degli ormoni sessuali (gonadotropine) e dello stress si alzano, il sistema immunitario collassa (esponendoli a malattie e parassiti).

antechino morto dopo accoppiamento

Diventano aggressivi, smettono di mangiare e di dormire e infine muoiono. Ma in quel periodo hanno un unico obiettivo: l'accoppiamento. E si danno alla pazza gioia: si riproducono anche per 12 ore con quante più femmine. Se serve, si azzuffano con altri maschi per la priorità nell'accoppiamento, senza sosta. A settembre gli esemplari maschi sono tutti morti.

camaleonte di labord

MARATONA DELL'ACCOPPIAMENTO

Anche altre specie hanno questo comportamento. Il camaleonte di Labord, del Madagascar, vive da novembre a febbraio o marzo: cresce, si accoppia, deposita le uova e muore.

salmone morto dopo accoppiamento

I salmoni migrano, nuotando contro corrente per raggiungere la loro destinazione. Una volta deposte le uova, le femmine muoiono quasi immediatamente, mentre i maschi vivono un po' più a lungo per difenderle. Anche gli insetti non fanno eccezione: i fuchi esistono principalmente per fare sesso con l'ape regina. Si accoppiano in successione, poi muoiono o sono uccisi dalle operaie.

