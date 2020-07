UNA SCOPATA VIRULENTA - LA SECONDA ONDATA IN AUSTRALIA? TUTTA COLPA DEL SESSO! LE GUARDIE DI SICUREZZA DI DUE HOTEL A 5 STELLE DOVE VENIVANO TENUTE IN QUARANTENA LE PERSONE HANNO AVUTO RAPPORTI CON ALCUNI OSPITI SINGLE IN ISOLAMENTO! - È COSÌ CHE SI SONO VERIFICATI I PRIMI CASI "DI RITORNO" IN ALCUNI QUARTIERI DI MELBOURNE. E ORA 6,6 MILIONI DI PERSONE SONO IN LOCKDOWN - VIDEO

1 – DIETRO LA NUOVA ONDATA DI CONTAGI DI CORONAVIRUS IN AUSTRALIA, POTREBBERO ESSERCI ALCUNI RAPPORTI SESSUALI "CARBONARI"

2 – AUSTRALIA, 6,6 MILIONI DI PERSONE IN LOCKDOWN

Irene Soave per www.corriere.it

INTERCONTINENTAL HOTEL - MELBOURNE

A partire dalla mezzanotte locale di oggi 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia. Lo ha deciso il governo nazionale per i recenti picchi di casi, dopo che l’epidemia sembrava sedata: lo Stato più popoloso, quello di Victoria sarà messo in lockdown per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19. La misura durerà per almeno sei settimane. Il Paese ha avuto quasi 9.000 casi di contagio e solo 106 decessi.

il premier australiano daniel andrews

Finora l’Australia non aveva messo in atto confinamenti veri e propri; ma «solo» chiusura delle frontiere, regole di distanziamento sociale, una app governativa e chiusure su base regionale — il Queensland, ad esempio, era stato il solo fra gli Stati australiani a limitare la possibilità di uscire di casa per i suoi cittadini.

coronavirus australia tamponi a melbourne

La pandemia sembrava comunque sotto controllo, quando un agglomerato di case popolari a Melbourne si è tramutato in un mega-focolaio, con nove palazzi isolati dalla polizia. «Si tratta di numeri insostenibili — ha detto il primo ministro dello Stato di Victoria Daniel Andrews in una conferenza stampa— , dobbiamo prendere questa cosa sul serio esattamente come faremmo per un incendio.

coronavirus australia 9

È una questione di vita o di morte. Non voglio più sentire gente giovane e in salute che dice: “Questo non mi riguarda” perché invece vi riguarda tutti».

Ieri lo stato di Victoria ha registrato — in gran parte dovuto alle case popolari di Melbourne — il picco giornaliero più alto dall’inizio della pandemia, con 191 nuovi casi in 24 ore, mentre nello stato sono 2.663 le persone contagiate e 22 le vittime.

coronavirus australia 8

In Australia, dall’inizio della pandemia, oltre 8.500 persone hanno contratto il coronavirus e 106 sono i decessi confermati. Per gli studenti si ricomincia con le lezioni a distanza mentre i ristoranti e i bar potranno fare solo servizio di asporto.

Come è iniziata la seconda ondata

L’allarme era scattato la scorsa settimana quando le guardie di sicurezza di due hotel a 5 stelle dove venivano tenute in quarantena le persone che rientravano da viaggi all’estero avrebbero avuto rapporti sessuali con alcuni ospiti single che si trovavano in isolamento.

bacio coronavirus sesso coppia mascherina mascherine

Così si sono verificati i primi casi ed è scattato l’isolamento per 300mila abitanti in dieci quartieri di Melbourne. Una misura che sarebbe dovuta rimanere in vigore fino al 29 luglio. Ma poi il contagio si è allargato ad altre zone della città. Sabato scorso 3mila residenti di alcune case popolari hanno ricevuto l’ordine di quarantena.

australia stato di victoria in lockdown australia stato di victoria in lockdown coronavirus australia CORONAVIRUS AUSTRALIA MELBOURNE

